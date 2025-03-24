Тайный рейд ВСУ: как украинские военные создают буферную зону в Белгородской области 24.03.2025, 17:18

Украинские военные меняют правила игры на границе.

Пока официальные источники хранят тишину, в российских пабликах паника — каждый день обсуждается движение ВСУ в Белгородской области. «Фокус» выяснил, что происходит на этом участке фронта, и действительно ли формируется новая буферная зона.

Еще 18 марта 2025 года, корреспондент The Economist Оливер Кэррол сообщил, что украинские военные совершили дерзкий рейд на несколько километров вглубь Белгородской области России. По его информации, Украина намерена не только нанести удар по российской военной инфраструктуре, но и создать зону безопасности на границе, которая должна защитить Сумскую и Харьковскую области от будущих атак.

Официально украинское командование не подтверждало эту информацию, просто в российских пабликах уже появляются некоторые детали успешной операции ВСУ.

Россияне жалуются, что не могут точно понять ситуацию

В течение недели украинские защитники атаковали позиции россиян в селе Демидовка Красноярузского района с помощью FPV-дронов и артиллерии, чем сделали невозможным удержание ВС РФ позиций на окраинах населенного пункта. Российским подразделениям пришлось покинуть боевые позиции и выйти из села, зато ВСУ взяли контроль над населенным пунктом. Об этом сообщил ряд местных Telegram-каналов 23 марта, однако официально ни украинская, ни российская сторона пока эту информацию не подтверждают.

Информацию подтвердил российский военный обозреватель и блогер Владимир Романов. Он подтвердил, что ВСУ взяли под контроль Демидовку.

По данным российских пабликов, попасть в Демидовку теперь можно только через Курскую область: на пути ВС РФ — разрушенный в населенном пункте Графовка Красноярузского района мост.

Также в российских пабликах сообщают о еще одном разрушенном мосте на Белгородщине — в поселке Надежка Красноярузского района. Там утверждают, что таким образом ВСУ пытаются изолировать район боевых действий.

В то же время россияне жалуются, что не могут точно понять ситуацию на фронте из-за того, что ВСУ проводят операцию в Белгородской области в полном «режиме тишины», как это было в случае с Курской областью. В российском паблике «Военный осведомитель» авторы пишут, что Украина «серьезно настроена» создать для россиян новую точку напряжения вместо утраченных позиций в Курской области.

Прорыв ВСУ Белгородской области

Военный аналитик Олег Жданов считает, что цель ВСУ не заключается в наступлении на Белгород, а создать буферную зону безопасности вдоль границы. Это нужно для усложнения действий российских войск и снижения угрозы для украинских территорий.

«Относительно ситуации в регионе — Демидовка перешла под контроль ВСУ. Это стратегически важная позиция с господствующими высотами, к которой россиянам сложно подтягивать резервы из-за отсутствия удобных путей подхода. Мы расширяем зону контроля вдоль границы, но не намерены двигаться на сам Белгород. Сейчас информация о боях подтверждается только российскими военными корреспондентами», — говорит «Фокусу» Жданов.

Ситуация для россиян настолько критическая, что в регион прибыл генерал Лапин

Эксперт подчеркивает, что россияне вынуждены перебрасывать войска, в частности, элитные части — морскую пехоту и десант. Это наиболее боеспособные подразделения среди мобилизованных. Операция в Белгородской области направлена на то, чтобы заставить врага растянуть свои силы и уменьшить давление на другие участки фронта.

«По неподтвержденной информации, ситуация для россиян настолько критическая, что в регион прибыл командующий Ленинградским военным округом генерал Лапин. Поговаривают, что он попал под обстрел и, возможно, погиб. Это еще раз подчеркивает серьезность положения РФ в этом направлении», — продолжает военный аналитик.

По словам Жданова, ВСУ не завершили операцию в Курской области, Генштаб Украины пытается определить рубеж, на котором можно закрепиться. ВСУ заняли господствующие высоты, что затрудняет наступательные действия россиян. Они уже сняли часть войск с этого направления, и теперь у них нет достаточных резервов для возобновления активных боевых действий в Курской области.

«РФ сталкивается с дилеммой: откуда снимать войска для усиления Белгородского и, возможно, Курского направления. Скорее всего, подкрепление будут снимать с Запорожского фронта. Другие стратегически важные направления — Купянско-Лиманское, Краматорский-Торецкий — они оставлять не могут, ведь это важные логистические узлы.

На Херсонском направлении россияне уже сняли настолько много войск, что их атаки свелись к минимуму. Кроме того, они потеряли возможность быстрой переправки через Днепр из-за подрыва моста и активности наших FPV-дронов», — говорит Жданов.

Тактика информационной паузы: что происходит в Белгородской области

По словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, Генштаб Вооруженных сил Украины использует тактику информационной паузы. Это дало возможность, в частности, провести успешное контрнаступление в Курской области. Зато когда много говорили о контрнаступлении в Запорожской области, это привело к трагическим последствиям. Именно поэтому сейчас применяется аналогичная тактика — почти полное отсутствие официальной информации.

«Оценивая ситуацию в Белгородской области, можно опираться на данные российских пабликов и сообщения в их СМИ. По их же информации, ситуация там складывается не в пользу российских войск. Украинские Силы обороны имеют определенные тактические успехи, в частности в районе Красноярузского района, вблизи населенного пункта Демидовка.

Есть данные о продвижении украинских войск в этом направлении, что расширяет зону присутствия ВСУ. Сначала российские источники сообщали, что это может быть отвлекающий маневр, однако теперь уже подтверждена переброска российских резервов из Курской области в Белгородскую. Это свидетельствует об изменении оперативной ситуации», — говорит «Фокусу» Снегирев.

Стоит отметить, что в Белгородской области после событий в Курской была создана оперативно-тактическая группировка «Белгород» численностью до 50 тысяч военных. Но даже при таких условиях ситуация остается сложной для России.

Тактическая инициатива сейчас находится в руках Украины

Также сообщается об активном использовании украинскими войсками тактики мобильных групп, которая ранее успешно применялась во время контрнаступления в Харьковской области, а затем в Курской. Аналитик поясняет, что это тактика западного образца, которая предусматривает действие отдельными высокомобильными подразделениями с возможностью проникновения в глубокий тыл противника для закрепления позиций.

«Кроме того, уничтожена тыловая логистика оккупационных войск. В частности, взорван мост в районе населенного пункта Графовка, что значительно усложняет снабжение российских подразделений в Белгородской области. Украинские СМИ также сообщают об успешной операции Главного управления разведки Минобороны Украины, в результате которой уничтожены четыре российских вертолета.

В целом комплексные меры направлены на нарушение логистики российских войск и снижение активности их авиации. Россияне воспринимают события в Белгородской области не только как военную угрозу, но и как политическое давление со стороны Украины и США. Особенно в контексте переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии, где обсуждалась возможность временного перемирия на 30 дней», — говорит Снегирев.

Эксперт подчеркивает, что тактическая инициатива сейчас находится в руках Украины. По данным российских источников, украинские войска прорвали инженерные укрепления на границе — «Линию Засечную» (или так называемую «Линию Суровикина»), которая состояла из противотанковых заграждений, минных полей и других фортификационных сооружений. Теперь украинские войска продолжают продвижение вглубь территории РФ.

Украина действует на опережение

По словам Снегирева, российские власти вынуждены эвакуировать гражданское население не только из зоны боевых действий, но и со всего Красноярузского района. Это свидетельствует о серьезности ситуации, ведь российская армия рассматривает возможность дальнейшего расширения боевых действий на собственной территории.

Фактически в Белгородской области создается буферная зона. Это повторение успешного сценария украинского контрнаступления в Курской области. Основная задача Сил обороны Украины — предотвратить прорыв российских войск из Белгородской области на территорию Сумской и Харьковской областей.

«Эти превентивные удары являются ответом на заявления Путина о создании так называемой «санитарной зоны» в Украине, которая бы охватывала часть Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Очевидно, что Россия будет пытаться расширять театр боевых действий, однако Украина действует на опережение», — резюмирует эксперт.

Напомним, Силы специальных операций вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, Ракетными войсками и артиллерией в Белгородской области Российской Федерации уничтожили два российских вертолета Ка-52 и два Ми-8.

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