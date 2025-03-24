В Минске продают дом за рекордные 3,3 миллиона долларов 24.03.2025, 17:25

Камин посреди комнаты, бассейн, стилистика шале — настоящий домашний рай.

К выбору частного дома как нельзя лучше подходит поговорка «На вкус и цвет…». Кто-то до сих пор любит замковые хоромы, кто-то стремится к современному минимализму. Данный объект не оставит равнодушными ни тех, ни других. Камин посреди комнаты, бассейн, стилистика шале — настоящий домашний рай. Располагается он прямо в Минске — недалеко от Национальной библиотеки, на улице Глебова. Рай оценен в рекордные 3,3 миллиона долларов, пишет Onliner.

Дом находится на пересечении улиц Жасминовой и Глебова. Данная локация — это небольшой кусочек элитной застройки в черте Минска, который с одной стороны окружен лесом, а с другой — обрамляется Слепянской водной системой. Вдалеке виднеются многоэтажки на улицы Скорины, алмаз библиотеки и «Маяк Минска». Но здесь тишина и спокойствие.

Дом построен в 2018 году. Он одноэтажный, но довольно просторный — его общая площадь равняется 524 кв. м. В нем уместилось пять комнат и дополнительные помещения.

«Пространство гостиной создано для максимального комфорта и отдыха. Под высокими потолками гостиной, наполненной естественным светом, легко расслабиться, наслаждаясь живым огнем камина», — описывает гостиную риелтор.

Персональная спа-зона состоит из большого бассейна, сауны и комнаты отдыха с печью.

Атмосфера спальни напоминает йога-студию. Кстати, отмечается, что в интерьере использованы преимущественно природные материалы.

Цена всех этих благ рекордная для Минска — 3,3 миллиона долларов. И хоть дорогими объектами минчан не удивить, продаются они небыстро: клиенты премиальной недвижимости очень разборчивы и не разбрасываются деньгами.

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