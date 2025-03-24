закрыть
24 марта 2025, понедельник, 17:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске продают дом за рекордные 3,3 миллиона долларов

  • 24.03.2025, 17:25
В Минске продают дом за рекордные 3,3 миллиона долларов

Камин посреди комнаты, бассейн, стилистика шале — настоящий домашний рай.

К выбору частного дома как нельзя лучше подходит поговорка «На вкус и цвет…». Кто-то до сих пор любит замковые хоромы, кто-то стремится к современному минимализму. Данный объект не оставит равнодушными ни тех, ни других. Камин посреди комнаты, бассейн, стилистика шале — настоящий домашний рай. Располагается он прямо в Минске — недалеко от Национальной библиотеки, на улице Глебова. Рай оценен в рекордные 3,3 миллиона долларов, пишет Onliner.

Дом находится на пересечении улиц Жасминовой и Глебова. Данная локация — это небольшой кусочек элитной застройки в черте Минска, который с одной стороны окружен лесом, а с другой — обрамляется Слепянской водной системой. Вдалеке виднеются многоэтажки на улицы Скорины, алмаз библиотеки и «Маяк Минска». Но здесь тишина и спокойствие.

Дом построен в 2018 году. Он одноэтажный, но довольно просторный — его общая площадь равняется 524 кв. м. В нем уместилось пять комнат и дополнительные помещения.

«Пространство гостиной создано для максимального комфорта и отдыха. Под высокими потолками гостиной, наполненной естественным светом, легко расслабиться, наслаждаясь живым огнем камина», — описывает гостиную риелтор.

Персональная спа-зона состоит из большого бассейна, сауны и комнаты отдыха с печью.

Атмосфера спальни напоминает йога-студию. Кстати, отмечается, что в интерьере использованы преимущественно природные материалы.

Цена всех этих благ рекордная для Минска — 3,3 миллиона долларов. И хоть дорогими объектами минчан не удивить, продаются они небыстро: клиенты премиальной недвижимости очень разборчивы и не разбрасываются деньгами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко