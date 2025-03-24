Time рассказал, в какой момент встречи Зеленского и Трампа «все пошло не так» 24.03.2025, 17:37

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Один жест мог бы разрядить обстановку.

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете 28 февраля атмосфера испортилась после того, как Трампу показали фотографии украинцев после российского плена. Об этом пишет Time 24 марта.

Зеленский планировал подарить Трампу чемпионский пояс обладателя титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, рассказывает издание. Заняв свое место в Овальном кабинете, Зеленский положил пояс на боковой столик, планируя вручить его Трампу. Но когда начался телевизионный брифинг, Зеленский потянулся за другим предметом – папкой с серией фотографий, на которых были изображены украинские военнопленные после пребывания в российском плену. Некоторые из них были очень истощены. У других на теле были видны следы пыток. «Это тяжелая штука», – сказал Трамп, посмотрев фотографии.

По словам некоторых официальных лиц США, эти фотографии стали точкой, когда встреча пошла не так. Если бы Зеленский предложил чемпионский пояс, этот жест мог бы разрядить обстановку, пишет Time. Фотографии произвели противоположный эффект. Казалось, они насторожили Трампа, как будто его обвиняли в страданиях военных на фото, говорится в публикации.

Тем не менее Зеленский сказал изданию, что не жалеет о своем решении показать эти фотографии. По его словам, он пытался обратиться к Трампу как к человеку. «Я хотел показать свои ценности. Но потом разговор пошел в другом направлении», – сказал украинский президент.

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