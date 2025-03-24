«Раньше знать не знали»: блогер рассказал, как хранить доллары, чтобы не «зацвели» 24.03.2025, 17:49

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Комментаторы поделились лайфхаками.

Блогер опубликовал в TikTok ролик, в котором поделился лайфхаком по хранению долларов. С его слов, такой способ поможет «американцам» не «зацвести». Комментаторы раскрыли свои секреты хранения валюты. Журналист Telegraf.news привел советы от банка.

«Все мы знаем: если они [доллары. — прим. ред.] будут долго лежать, они будут плесневеть, и «цвести», и покрываться разной коррозией. Чтобы такого не было, вы просто берете купюрку одну и обязательно [на нее кладете. — прим. ред.] лицом к лицу другую. Одну на одну», — пояснил автор ролика.

То есть он предложил хранить купюры попарно аверсами (лицевой стороной банкнот) одна к одной.

«Ничего плесневеть не будет. Герметичный пакет и невлажное место хранения, вот и все», — раскрыл свой секрет один комментатор.

«В книге между страницами по купюре одной», — порекомендовал другой. На это пользовательница TikTok ответила, что на купюре так могут отпечататься буквы со страниц книги. «Не отпечатает, проверено не один десяток лет», — заверил автор совета.

Еще одна комментаторша предложила хранить доллары в стеклянной банке с закрученной крышкой. «Я когда собирала деньги на квартиру, хранила их в стеклянной банке с закрученной крышкой, как от майонеза. Хранила 10 лет, не мыши, не плесень — ничего не взяло».

Кто-то увидел недостаток в предложенном автором ролика методе: «Получается, для одной купюры нужна вторая. Проблемка». «О, пошла гулять тема плесени, а раньше и знать не знали», — отметил другой юзер TikTok.

Как хранить валюту — советы банка

При неправильном хранении наличной валюты в домашних условиях купюры могут легко прийти в негодность, и банкноты просто не получится в нужный момент сдать в обменник. О том, какие условия необходимо соблюсти при хранении валюты дома, чтобы не попасть в подобную ситуацию, рассказали в Банке РРБ.

Так, специалисты пояснили, что банкноты категорически запрещено не только подвергать непосредственному воздействию высоких температур, но и прямых солнечных лучей, а также оставлять там, где высокая влажность. «Иначе на купюрах появится грибок, они потеряют свой цвет», — пояснили в банке.

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