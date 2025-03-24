Спутники зафиксировали необычную активность белорусских военных 24.03.2025, 18:01

В предполагаемом месте хранения ядерного оружия строят инфраструктуру.

На военных объектах под Осиповичами (Могилевская область) ведется активное строительство. Здесь дислоцируются ракетные комплексы «Искандер», а также артиллерийская база боеприпасов, которую NYT и Федерация американских ученых называли как предполагаемое место хранения российского ядерного оружия.

Спутниковые снимки объектов, сделанные 24 февраля 2025 года, опубликовало «Радио Свобода». Издание проанализировало изменения, произошедшие в воинских частях за два года после того, как Путин и Лукашенко заявили о возможности размещения ядерного оружия в Беларуси.

В воинской части №12147 еще в 2022 году стали строить новые ангары, предназначенные для комплексов «Искандер-М». Один ангар, как отмечает издание, может содержать в себе один дивизион пусковых установок. В целом речь идет о трех ангарах — это означает, что в воинской части может располагаться полная бригада ракетных комплексов. Кроме ангаров появились здания для военных машин и имущества, были реконструированы склад, административное здание, появился спорткомплекс. Также на территории военного городка построили жилье для военных.

На военной базе 42707, где находится 1405-я артиллерийская база боеприпасов, также велись строительные работы. Именно ее раньше называли возможным местом хранения ядерных боеголовок. По информации РС, на въезде в арсенал были реконструированы здания, также были построены новые казармы. В данных о государственных тендерах журналисты нашли информацию, что штат войсковой части увеличивается до 240 человек. Также за последине два года на территории базы появились насыпи, на которых могут располагаться системы ПВО.

На спутниковых снимках видно, что к базе подводят отдельную железнодорожную линию, которая связывает ее непосредственно с Осиповичами и местом дислокации «Искандеров». В документах, обнаруженных журналистами, утверждается, что железную дорогу строят в рамках программы «союзного государства» «совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (Сил) Республики Беларусь и Российской Федерации».

В одном из приложений для проектов РС обнаружила метку участка для «йодной профилактики» в расположенной неподалеку деревне. Эта профилактика назначается людям, получившим облучение.

Журналисты также нашли фотографию, на которой командир 1405-й базы поздравляет своих подчиненных с днем основания воинской части. На снимке можно увидеть табло дозиметра на штабе базы. Бывший военный прокомментировал журналистам, что наличие таких приборов не является необычным для артиллерийских арсеналов, однако пункт йодной профилактики — не распространенная практика.

«Радио Свобода» отдельно подчеркивает, что не имеет доказательств хранения ядерного оружия на 1405-й базе.

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