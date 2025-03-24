Reuters: Центральный банк России предупредил Путина
- 24.03.2025, 18:15
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Мировой обвал цен на нефть может похоронить РФ по схеме СССР.
Центральный банк России предупредил политиков РФ о том, что США и ОПЕК могут восполнить нефтяной рынок, что в свою очередь способно повторить затяжной обвал цен 1980-х годов, который оказал свое действие на распад Советского Союза. Об этом сообщает информагентство Reuters.
Предупреждение прозвучало за несколько недель до того, как президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин начали переговоры о прекращении войны против Украины.
Представители Трампа ранее утверждали, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции против России, если не будет мирного соглашения. Трамп пообещал увеличить добычу нефти в США и призвал лидера ОПЕК - Саудовскую Аравию добывать больше нефти с целью помочь мировой экономике.
Центральный банк, который не реже чем раз в год анализирует экономические риски в закрытых отчетах, не сообщил, по какому сценарию ОПЕК и США могут наполнить рынок нефтью и насколько вероятны эти риски.
В своих предыдущих отчетах центробанк называл цены на нефть одним из рисков для российской экономики, но никогда не говорил более детально о том, каким образом может возникнуть длительный цикл низких цен на нефть.
Минэкономики также выступило с отдельной презентацией для заседания, упомянув другие риски для экономики: снижение активности инвесторов, рост затрат и «мусорные долги».
«Значительный риск представляет цена на нефть», - говорится в одном из слайдов, где среди рисков упоминается «значительное увеличение добычи в Соединенных Штатах и за пределами ОПЕК».
Резервные мощности ОПЕК близки к рекордному уровню и равны объему экспорта российской сырой нефти.
«Исторический прецедент - после периода высоких цен на нефть в 1974-1985 годах, 18 (!!!) лет низких цен на нефть», - свидетельствовал слайд презентации с использованием трех восклицательных знаков.