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Из Беларуси в Россию не пропустили крупную партию груш

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  • 24.03.2025, 18:25
  • 1,416
Из Беларуси в Россию не пропустили крупную партию груш

Зараженную продукцию возвратили белорусскому отправителю.

Ввоз 20 тонн груш, которые везли с территории Беларуси, запретили в Смоленской области России. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.

Груши оказались турецкого происхождения. Их везли в Смоленск.

При проведении контроля и учета продукции фитосанитарные инспекторы обнаружили, что фрукты заражены бурой монилиозной гнилью.

В итоге всю зараженную продукцию возвратили белорусскому отправителю, сообщили в российском ведомстве.

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