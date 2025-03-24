Из Беларуси в Россию не пропустили крупную партию груш

Из Беларуси в Россию не пропустили крупную партию груш2
- 24.03.2025, 18:25
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Зараженную продукцию возвратили белорусскому отправителю.
Ввоз 20 тонн груш, которые везли с территории Беларуси, запретили в Смоленской области России. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.
Груши оказались турецкого происхождения. Их везли в Смоленск.
При проведении контроля и учета продукции фитосанитарные инспекторы обнаружили, что фрукты заражены бурой монилиозной гнилью.
В итоге всю зараженную продукцию возвратили белорусскому отправителю, сообщили в российском ведомстве.