ВСУ поразили ЗРК «Тор» и пушки россиян на Лиманском направлении
- 24.03.2025, 18:34
Мастерскую работу украинских пилотов ударных дронов показали на видео.
Украинские пилоты дронов нанесли точные удары по технике россиян на восточном направлении. Оккупанты потеряли зенитно-ракетный комплекс «Тор» и несколько пушек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица».
Воины 45 отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского наносят существенные потери врагу на Лиманском направлении.
«Пилоты ударных БПЛА артбригады результативно уничтожают вооружение, пехоту и вражескую бронетехнику - артиллерия, техника и укрытия оккупантов в прицеле операторов дронов», - рассказали в ОСГВ.
На этот раз украинские пилоты выследили и во время передвижения с помощью FPV-дрона поразили российский ЗРК «Тор».
Кроме того, операторы дронов уничтожили также несколько пушек путем прожигания дыр в их стволах, которые заменить сложнее всего.
«Артиллеристы использовали методы уничтожения вражеской артиллерии, когда удар по вражеским пушкам наносился дронами. После такого пушка уже не может стрелять, ей надо менять ствол, а эта деталь является очень дефицитной», - добавили в группировке войск.
Мастерскую работу украинских пилотов ударных дронов показали на видео.