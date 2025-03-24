ВСУ поразили ЗРК «Тор» и пушки россиян на Лиманском направлении 24.03.2025, 18:34

Мастерскую работу украинских пилотов ударных дронов показали на видео.

Украинские пилоты дронов нанесли точные удары по технике россиян на восточном направлении. Оккупанты потеряли зенитно-ракетный комплекс «Тор» и несколько пушек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица».

Воины 45 отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского наносят существенные потери врагу на Лиманском направлении.

«Пилоты ударных БПЛА артбригады результативно уничтожают вооружение, пехоту и вражескую бронетехнику - артиллерия, техника и укрытия оккупантов в прицеле операторов дронов», - рассказали в ОСГВ.

На этот раз украинские пилоты выследили и во время передвижения с помощью FPV-дрона поразили российский ЗРК «Тор».

Кроме того, операторы дронов уничтожили также несколько пушек путем прожигания дыр в их стволах, которые заменить сложнее всего.

«Артиллеристы использовали методы уничтожения вражеской артиллерии, когда удар по вражеским пушкам наносился дронами. После такого пушка уже не может стрелять, ей надо менять ствол, а эта деталь является очень дефицитной», - добавили в группировке войск.

Мастерскую работу украинских пилотов ударных дронов показали на видео.

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