ВСУ уничтожили российский «Град» на Покровском направлении
- 24.03.2025, 19:02
Видео.
На Покровском направлении бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили российскую РСЗО БМ-21 «Град»
Об этом сообщает Telegram оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».
«На Покровском направлении пилоты ударных дронов выследили на огневой позиции реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» оккупантов», - говорится в заметке под видео.
Как рассказали военные, точными ударами FPV-дронов вражеская РСЗО была уничтожена вместе с боекомплектом.