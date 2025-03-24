ВСУ уничтожили российский «Град» на Покровском направлении 24.03.2025, 19:02

Видео.

На Покровском направлении бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили российскую РСЗО БМ-21 «Град»

Об этом сообщает Telegram оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

«На Покровском направлении пилоты ударных дронов выследили на огневой позиции реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» оккупантов», - говорится в заметке под видео.

Как рассказали военные, точными ударами FPV-дронов вражеская РСЗО была уничтожена вместе с боекомплектом.

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