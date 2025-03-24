Какой будет погода в Беларуси на День Воли 24.03.2025, 19:31

архивное фото

Днем — до +13°С.

Облачная, днем с прояснениями погода прогнозируется в Беларуси 25 марта. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью на большей части территории, днем преимущественно по востоку республики ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах может быть туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, ночью местами по востоку с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит 0 - плюс 6 градусов, максимальная днем — плюс 7-13 градусов.

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