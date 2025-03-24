«Каждый год из строя будут выходить 50-100 бортов» 24.03.2025, 19:43

Туроператоры заявили о нарастающей нехватке самолетов в России.

В России образовался дефицит гражданских самолетов. Сейчас парк отечественных перевозчиков насчитывает порядка 800 лайнеров и этого количества не хватает для организации полетных программ туроператоров, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, компании вынуждены выбирать, куда и на чем лететь. Он также предупредил, что ситуация продолжит ухудшаться: «каждый год из строя будут выходить 50-100 бортов», передает «Интерфакс».

«Санкции еще не отменены, а выбытие самолетов серьезное — в прошлом году „на бетон“ встали 58 судов. Следующий год еще будет нормальным, но нехватка самолетов сильно ударит по отрасли в 2027 году», — отметил Горин. С его точки зрения, ждать отмены введенных из-за войны в Украине ограничений не стоит. По прогнозу Горина, при текущих темпах потерь восстановление российского флота и маршрутов «займет годы». Уже сейчас только половина из 800 имеющихся самолетов может выполнять международные рейсы. Надежда лишь на то, что доля иностранных авиакомпаний на российском рынке, которая составляет 40%, будет увеличиваться, добавил он.

Гендиректор сети компаний «Розовый слон» Алексан Мкртчян согласился с Гориным, признав, что в текущей ситуации туроператоры рассчитывают в первую очередь на то, что зарубежные авиакомпании из стран Азии, Африки и Ближнего Востока расширят количество рейсов и географию полетов в Россию.

Ранее в научном центре «Аэропрогресс» предупредили о падении авиаперевозок в 2025 году из-за растущей нехватки самолетов у отечественных авиакомпаний. По прогнозу, на внутренних рейсах пассажиропоток сократится до 79,5 млн человек (-6,1% год к году), а на международных — до 25,2 млн (-6,7%). Падения авиатрафика ждут и в Росавиации.

Пополнить парк иностранными воздушными судами отечественные перевозчики не могут — после решения президента РФ Владимира Путина начать войну с Украиной западные страны запретили поставлять России готовые самолеты и запчасти. Крупнейшие мировые авиапроизводители Boeing и Airbus прекратили техническую поддержку имеющихся лайнеров. В итоге российским перевозчикам пришлось заниматься ремонтом самостоятельно и прибегать для этого к «каннибализации» — разбирать на детали одни самолеты для починки других. При этом флот авиакомпаний на две трети состоит из иностранных бортов, которые обеспечивают 90% перевозок пассажиров внутри страны. Еще около 150 самолетов — это «Суперджеты» (SSJ-100), которые также сильно зависят от западных комплектующих.

19 марта глава «Ростеха» Сергей Чемезов признал, что как минимум 200 из оставшихся у перевозчиков 700 Boeing и Airbus придется вывести из эксплуатации до 2030 года. Фактически российская гражданская авиация приближается к критической точке, заявили «Радио Свобода» инсайдеры отрасли. Пожелавший сохранить анонимность эксперт по авиабезопасности констатировал, что «2025 год легально станет последним годом полетов для большинства» самолетов в парке отечественных компаний.

В ответ на авиасанкции власти пообещали решить вопрос и выпустить к 2030 году больше тысячи отечественных лайнеров. В реальности за три года войны со стапелей авиазаводов сошло всего пять самолетов — три Ту-214 и два Ил-96-300. В начале 2025 года правительство в 1,5 раза сократило план по выпуску воздушных судов. Чемезов отмечал, что программу могут урезать еще сильнее.

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