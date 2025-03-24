В Беларуси впервые выполнили уникальную операцию 2 24.03.2025, 20:44

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иллюстративное фото

Она может заменить установку кардиостимулятора.

Операцию кардионейроаблации взрослому впервые провели в Беларуси, сообщает «Первый информационный».

Суть ее в том, что врачи прижигают пациента с редким пульсом и паузами сердечного ритма участки нервных тканей, которые отвечают за работу сердца. Благодаря этому она нормализуется без установки электрокардиостимулятора.

Операция малоинвазивна, после нее не требуется длительное стационарное лечение, а пациента могут выписать уже на следующий день. Такую помощь пока получили двое больных во 2-й городской клинической минской больнице. Сейчас за ними наблюдают врачи, эффект по результатам уже выполненных обследований хороший.

Отмечается, что в мире подобные оперативные вмешательства проводят уже 15 лет. Первыми такой метод описали врачи из Бразилии, за ними последовали коллеги из Польши, Турции и России.

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