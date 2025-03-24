закрыть
24 марта 2025, понедельник, 21:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси впервые выполнили уникальную операцию

2
  • 24.03.2025, 20:44
  • 1,962
В Беларуси впервые выполнили уникальную операцию
иллюстративное фото

Она может заменить установку кардиостимулятора.

Операцию кардионейроаблации взрослому впервые провели в Беларуси, сообщает «Первый информационный».

Суть ее в том, что врачи прижигают пациента с редким пульсом и паузами сердечного ритма участки нервных тканей, которые отвечают за работу сердца. Благодаря этому она нормализуется без установки электрокардиостимулятора.

Операция малоинвазивна, после нее не требуется длительное стационарное лечение, а пациента могут выписать уже на следующий день. Такую помощь пока получили двое больных во 2-й городской клинической минской больнице. Сейчас за ними наблюдают врачи, эффект по результатам уже выполненных обследований хороший.

Отмечается, что в мире подобные оперативные вмешательства проводят уже 15 лет. Первыми такой метод описали врачи из Бразилии, за ними последовали коллеги из Польши, Турции и России.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко