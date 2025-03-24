Банковские карточки могут не работать в Беларуси 25 марта1
- 24.03.2025, 21:08
С 04:00 до 06:00.
Банковские карточки могут не работать в Беларуси 25 марта.
С 04:00 до 06:00 Банковский процессинговый центр будет проводить технологические работы.
В указанное время возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, а также в сети магазинов, сервисов, банкоматов и устройств самообслуживания, пользующихся услугами центра.
Услугами Банковского процессингового центра пользуются Беларусбанк, Белагропромбанк, Сбер Банк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк «Решение», Франсабанк, Цептер Банк, БТА Банк.