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Банковские карточки могут не работать в Беларуси 25 марта

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  • 24.03.2025, 21:08
Банковские карточки могут не работать в Беларуси 25 марта

С 04:00 до 06:00.

Банковские карточки могут не работать в Беларуси 25 марта.

С 04:00 до 06:00 Банковский процессинговый центр будет проводить технологические работы.

В указанное время возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, а также в сети магазинов, сервисов, банкоматов и устройств самообслуживания, пользующихся услугами центра.

Услугами Банковского процессингового центра пользуются Беларусбанк, Белагропромбанк, Сбер Банк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк «Решение», Франсабанк, Цептер Банк, БТА Банк.

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