В Дроздах дороже 10 млн пытаются продать дом, который принадлежал семье экс-главы СК 6 24.03.2025, 21:51

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В объявлении утверждают, что в нем не успели пожить.

В Дроздах в Минске как минимум второй год пытаются продать коттедж, который стоит больше 10 млн рублей. Ранее жилье принадлежало семье экс-главы Следственного комитета Валентина Шаева, передает «Зеркало».

Коттедж находится в переулке Семковском в Минске. «Продается новый — никто не жил — дом в Дроздах. Участок 14,5 сотки в частной собственности», — указано в объявлении.

Общая площадь объекта — 305 м², жилая — 200 м². Цена — 3 млн 360 тыс. долларов. Это почти 10 млн 531 тыс. рублей по курсу Нацбанка на 24 марта.

Этот дом продают как минимум с июня 2023 года, тогда он стоил 2 млн 950 тыс. долларов.

Как ранее сообщала «Наша Нiва», в 2019 году этот дом также выставлялся на продажу. Тогда он был недостроенным и выглядел более скромно, а просили за него почти 900 тысяч долларов. По данным издания, на тот момент недвижимость числилась за Антониной Романовой из Глубокого — тещей Валентина Шаева, возглавлявшего Следственный комитет в 2012–2015 годах. Она в 2019 году признавалась изданию, кем приходится чиновнику. Когда Шаев управлял СК, то предлагал введение дополнительной ответственности для чересчур богатых чиновников — вплоть до взыскания в доход государства такого имущества.

С помощью команды проекта BELPOL «Зеркало» ранее выяснило, что владелица участка (родственница былого главы СК) на улице по соседству с другими высокопоставленными чиновниками не менялась как минимум до середины 2021 года. Кто владеет дорогой недвижимостью сейчас, неизвестно.

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