В Украине ликвидировали российского «военкора» 4 24.03.2025, 22:02

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Александр Федорчак погиб в Луганской области.

Сотрудник российского пропагандистского издания «Известия» Александр Федорчак погиб в Луганской области — в результате артиллерийского обстрела.

Об этом сообщили 24 марта сами российские пропагандисты.

Александр Федорчак 1996 года рождения был уроженцем полуострова Крым и работал корреспондентом на российском пропагандистском телеканале «Крым 24» — затем там же был шеф-редактором.

Позже Федорчак начал снимать сюжеты о полномасштабном российском вторжении в Украину со стороны армии РФ, работая в издании «Известия» и телеканале российского Минобороны «Звезда».

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