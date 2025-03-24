В Украине ликвидировали российского «военкора»4
- 24.03.2025, 22:02
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Александр Федорчак погиб в Луганской области.
Сотрудник российского пропагандистского издания «Известия» Александр Федорчак погиб в Луганской области — в результате артиллерийского обстрела.
Об этом сообщили 24 марта сами российские пропагандисты.
Александр Федорчак 1996 года рождения был уроженцем полуострова Крым и работал корреспондентом на российском пропагандистском телеканале «Крым 24» — затем там же был шеф-редактором.
Позже Федорчак начал снимать сюжеты о полномасштабном российском вторжении в Украину со стороны армии РФ, работая в издании «Известия» и телеканале российского Минобороны «Звезда».