Соболенко обыграла в Майами действующую чемпионку турнира 2 24.03.2025, 22:38

Арина Соболенко

В четвертьфинале белоруске будет противостоять действующая олимпийская чемпионка.

Первая ракетка мира Арина Соболенко выиграла в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами.

Белоруска в двух сетах была сильнее американки Даниэль Коллинз (№15 WTA) со счетом 6:4, 6:4. Поединок длился 1 час 19 минут.

В четвертьфинале Арина встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь (№9 WTA).

Проход в 1/4 финала гарантирует Соболенко призовые в $190 тыс. В случае прохода в полуфинал белоруска получит $332 тыс.

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