Соболенко обыграла в Майами действующую чемпионку турнира

Соболенко обыграла в Майами действующую чемпионку турнира2
- 24.03.2025, 22:38
В четвертьфинале белоруске будет противостоять действующая олимпийская чемпионка.
Первая ракетка мира Арина Соболенко выиграла в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами.
Белоруска в двух сетах была сильнее американки Даниэль Коллинз (№15 WTA) со счетом 6:4, 6:4. Поединок длился 1 час 19 минут.
В четвертьфинале Арина встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь (№9 WTA).
Проход в 1/4 финала гарантирует Соболенко призовые в $190 тыс. В случае прохода в полуфинал белоруска получит $332 тыс.