В Стамбуле продолжаются протесты
- 24.03.2025, 22:49
Турки протестуют против ареста оппозиционного мэра города.
Большие толпы людей собрались на шестую ночь демонстраций в Стамбуле, выступая против ареста оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу.
Об этом сообщает BBC.
Протестующие вышли на улицы Стамбула после того, как полиция применила водометы и слезоточивый газ во время столкновений с демонстрантами накануне.
Многие люди размахивают турецкими флагами и скандируют лозунги. Рядом выстроились полицейские в спецсредствах, образовав барьер со щитами.
Сейчас протест носит преимущественно мирный характер.
Задержание Экрема Имамоглу, главного политического соперника Эрдогана, вызвало крупнейшие уличные протесты в Турции за последние десять лет.
Несмотря на запрет уличных собраний во многих городах, преимущественно мирные антиправительственные демонстрации продолжаются уже шесть дней подряд.