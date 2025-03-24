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В Стамбуле продолжаются протесты

  • 24.03.2025, 22:49
В Стамбуле продолжаются протесты

Турки протестуют против ареста оппозиционного мэра города.

Большие толпы людей собрались на шестую ночь демонстраций в Стамбуле, выступая против ареста оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу.

Об этом сообщает BBC.

Протестующие вышли на улицы Стамбула после того, как полиция применила водометы и слезоточивый газ во время столкновений с демонстрантами накануне.

Многие люди размахивают турецкими флагами и скандируют лозунги. Рядом выстроились полицейские в спецсредствах, образовав барьер со щитами.

Сейчас протест носит преимущественно мирный характер.

Задержание Экрема Имамоглу, главного политического соперника Эрдогана, вызвало крупнейшие уличные протесты в Турции за последние десять лет.

Несмотря на запрет уличных собраний во многих городах, преимущественно мирные антиправительственные демонстрации продолжаются уже шесть дней подряд.

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