В Стамбуле продолжаются протесты 24.03.2025, 22:49

Турки протестуют против ареста оппозиционного мэра города.

Большие толпы людей собрались на шестую ночь демонстраций в Стамбуле, выступая против ареста оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу.

Об этом сообщает BBC.

Протестующие вышли на улицы Стамбула после того, как полиция применила водометы и слезоточивый газ во время столкновений с демонстрантами накануне.

Многие люди размахивают турецкими флагами и скандируют лозунги. Рядом выстроились полицейские в спецсредствах, образовав барьер со щитами.

Сейчас протест носит преимущественно мирный характер.

Задержание Экрема Имамоглу, главного политического соперника Эрдогана, вызвало крупнейшие уличные протесты в Турции за последние десять лет.

Несмотря на запрет уличных собраний во многих городах, преимущественно мирные антиправительственные демонстрации продолжаются уже шесть дней подряд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com