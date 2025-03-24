Переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии завершились
- 24.03.2025, 23:12
Они длились более 12 часов.
Переговоры между американской и российской делегациями в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, завершились. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости в понедельник, 24 марта.
Отмечается, что переговоры продолжались более чем 12 часов.
По словам источника российского агентства, совместное заявление США и России по итогам переговоров будет опубликовано во вторник, 25 марта.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что от переговоров в Эр-Рияде «не стоит ожидать прорывов».
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ход переговоров между делегациями Украины, США и РФ, отметил необходимость «давлением заставлять Россию к желанию закончить войну». Он также заявил, что готов поддержать «каждую сильную инициативу», которая сделает дипломатию более результативной.
24 марта в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд начались переговоры представителей США и России.
Американскую делегацию представляли старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепартамента США Майкл Антон.
Со стороны РФ участие в переговорах приняли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора российской Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.