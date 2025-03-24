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Переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии завершились

  • 24.03.2025, 23:12
Переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии завершились

Они длились более 12 часов.

Переговоры между американской и российской делегациями в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, завершились. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости в понедельник, 24 марта.

Отмечается, что переговоры продолжались более чем 12 часов.

По словам источника российского агентства, совместное заявление США и России по итогам переговоров будет опубликовано во вторник, 25 марта.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что от переговоров в Эр-Рияде «не стоит ожидать прорывов».

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ход переговоров между делегациями Украины, США и РФ, отметил необходимость «давлением заставлять Россию к желанию закончить войну». Он также заявил, что готов поддержать «каждую сильную инициативу», которая сделает дипломатию более результативной.

24 марта в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд начались переговоры представителей США и России.

Американскую делегацию представляли старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепартамента США Майкл Антон.

Со стороны РФ участие в переговорах приняли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора российской Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

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