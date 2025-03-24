закрыть
25 марта 2025, вторник, 0:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Госдеп назвал цель переговоров России и США в Саудовской Аравии

5
  • 24.03.2025, 23:27
  • 2,634
Госдеп назвал цель переговоров России и США в Саудовской Аравии
Тэмми Брюс

Стороны обсуждают прекращение огня в Черном море.

Переговоры России и США в Саудовской Аравии сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге.

«Переговорные команды встречаются в Саудовской Аравии, обсуждают расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня, которое всегда имеет цену», — сказала Брюс на брифинге.

Она указала, что цель переговоров — «полностью восстановить мирную коммерческую деятельность в Черном море». США продолжают поддерживать контакты с обеими сторонами конфликта, добавила она.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко