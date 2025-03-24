Госдеп назвал цель переговоров России и США в Саудовской Аравии

Госдеп назвал цель переговоров России и США в Саудовской Аравии5
- 24.03.2025, 23:27
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Стороны обсуждают прекращение огня в Черном море.
Переговоры России и США в Саудовской Аравии сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге.
«Переговорные команды встречаются в Саудовской Аравии, обсуждают расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня, которое всегда имеет цену», — сказала Брюс на брифинге.
Она указала, что цель переговоров — «полностью восстановить мирную коммерческую деятельность в Черном море». США продолжают поддерживать контакты с обеими сторонами конфликта, добавила она.