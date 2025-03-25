закрыть
25 марта 2025, вторник, 1:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске горел подземный паркинг

  • 25.03.2025, 3:59
В Минске горел подземный паркинг

Дым выгоняли огромным вентилятором.

Вечером в понедельник, 24 марта, в Минске загорелся подземный паркинг на улице Рогачевской. Спасатели ликвидировали пожар, сообщили в МЧС.

О пожаре в гаражном кооперативе местный работник сообщил в 19.55.

Загорелся электрощит, оплавилась изоляция силовых кабелей в подземном паркинге.

Пожар ликвидировали меньше чем за час, никто не пострадал.

«Для вентиляции паркинга применялся автомобиль дымоудаления. Всего было задействовано 10 единиц пожарной аварийно-спасательной техники», — сообщили в МЧС.

Через дорогу от кооператива «Янтарный» и его соседа ГПК «Сосновый» находится военная часть — на территории расположены Минская военная комендатура и 56-й отдельный полк связи.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко