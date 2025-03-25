В Минске горел подземный паркинг 25.03.2025, 3:59

Дым выгоняли огромным вентилятором.

Вечером в понедельник, 24 марта, в Минске загорелся подземный паркинг на улице Рогачевской. Спасатели ликвидировали пожар, сообщили в МЧС.

О пожаре в гаражном кооперативе местный работник сообщил в 19.55.

Загорелся электрощит, оплавилась изоляция силовых кабелей в подземном паркинге.

Пожар ликвидировали меньше чем за час, никто не пострадал.

«Для вентиляции паркинга применялся автомобиль дымоудаления. Всего было задействовано 10 единиц пожарной аварийно-спасательной техники», — сообщили в МЧС.

Через дорогу от кооператива «Янтарный» и его соседа ГПК «Сосновый» находится военная часть — на территории расположены Минская военная комендатура и 56-й отдельный полк связи.

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