В Минске горел подземный паркинг
- 25.03.2025, 3:59
Дым выгоняли огромным вентилятором.
Вечером в понедельник, 24 марта, в Минске загорелся подземный паркинг на улице Рогачевской. Спасатели ликвидировали пожар, сообщили в МЧС.
О пожаре в гаражном кооперативе местный работник сообщил в 19.55.
Загорелся электрощит, оплавилась изоляция силовых кабелей в подземном паркинге.
Пожар ликвидировали меньше чем за час, никто не пострадал.
«Для вентиляции паркинга применялся автомобиль дымоудаления. Всего было задействовано 10 единиц пожарной аварийно-спасательной техники», — сообщили в МЧС.
Через дорогу от кооператива «Янтарный» и его соседа ГПК «Сосновый» находится военная часть — на территории расположены Минская военная комендатура и 56-й отдельный полк связи.