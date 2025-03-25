Трамп допустил ослабление торговых пошлин для «многих стран» 25.03.2025, 5:03

Дональд Трамп

Если посчитает это нужным.

Президент США Дональд Трамп может освободить определенные страны от дополнительных торговых пошлин, но если посчитает это нужным.

Заявление Трампа приводит CNN.

Сегодня днем, объявляя об инвестиции Hyundai в размере 20 миллиардов долларов, Трамп заявил, что может освободить от наложения торговых пошлин «многие страны».

«Я могу сделать много исключений для разных стран. Возможно, мы даже будем еще более щедрыми», - отметил президент о взаимных тарифах стран и США.

Однако Трамп не уточнил, какие именно страны могут получить освобождение или по каким критериям будут приниматься такие решения.

В течение последних недель президент США подчеркивал, что никаких исключений его тарифная политика не предусматривает. Но на днях, выступая в Овальном кабинете, заявил, что готов проявить «гибкость», правда, не объяснив, что именно это означает.

Также сегодня, после заседания Кабмина, Трамп заявил, что новые тарифы на различные товары будут объявлены «очень скоро». Кроме того, президент объявил о введении 25% пошлины на любую страну, которая будет покупать нефть у Венесуэлы, начиная со 2 апреля. Позже он уточнил, что этот тариф накладывается дополнительно к уже действующим пошлинам.

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