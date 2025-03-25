Трамп ответил Зеленскому на слова о российском влиянии 12 25.03.2025, 8:03

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Президент США допустил возможность этого в своей команде.

Президент США Дональд Трамп допускает влияние со стороны Кремля на определенных представителей своей администрации и команды. Это может объясняться намерениями американских чиновников добиться прекращения российско-украинской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента после встречи со своим кабинетом министров.

Таким образом Трамп ответил на просьбу представителей СМИ прокомментировать высказывания президента Украины Владимира Зеленского в интервью журналу Time, где он предположил, что России удалось информационно повлиять на некоторых лиц в команде Белого дома.

Американский президент не стал это отрицать, однако отметил, что такое могло иметь место, и может быть связано с усилиями по достижению мира между РФ и Украиной.

«Ну, вероятно, на них повлияли, чтобы урегулировать этот вопрос, потому что Украина хочет, чтобы это было урегулировано, я думаю, что они должны это урегулировать, и Россия хочет, чтобы это было урегулировано», - сказал Трамп.

Он снова повторил мысль, что если бы он сидел в Овальном доме, широкомасштабного вторжения РФ в Украину «никогда бы не произошло».

Также Трамп добавил, что хорошо оценивает работу государственного секретаря Марко Рубио, своего специального представителя по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа, который занимается переговорами с властями РФ, и советника по национальной безопасности Майка Волтца.

«Марко делает замечательную работу, и Стив Уиткофф был невероятным... Майкл Волтц... У нас есть замечательная группа людей, которые работают над этим вопросом. И они тратят существенную часть своего рабочего дня для урегулирования того, что на самом деле влияет на нас финансово, потому что мы отдали так много денег», - рассказал он.

В недавнем интервью журналу Time президент Украины Владимир Зеленский сказал, что России удалось повлиять на некоторых людей в команде его американского коллеги Трампа.

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