В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
- 25.03.2025, 8:07
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Подземные толчки зафиксировали возле Южного острова.
В Новой Зеландии возле Южного острова произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 баллов.
Об этом сообщает Reuters и GeoNet.
Толчки были зафиксированы во вторник, 25 марта, в 160 км к северо-западу от островов Снарес. Его зафиксировали на глубине 33 км в 14:43 по местному времени.
Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям посоветовало жителям регионов Саутленд и Фьордленд держаться подальше от пляжей и морских акваторий, ведь сильные и необычные течения могут представлять опасность.
Угроза охватывает западное побережье Южного острова от Милфорд-Саунд до Пуйсегур-Пойнт.
Землетрясение ощутили более 4700 человек. Новозеландские СМИ сообщили о падении предметов и раскачивании зданий.