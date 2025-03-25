закрыть
25 марта 2025, вторник, 9:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

  • 25.03.2025, 8:07
  • 1,058
В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Подземные толчки зафиксировали возле Южного острова.

В Новой Зеландии возле Южного острова произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 баллов.

Об этом сообщает Reuters и GeoNet.

Толчки были зафиксированы во вторник, 25 марта, в 160 км к северо-западу от островов Снарес. Его зафиксировали на глубине 33 км в 14:43 по местному времени.

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям посоветовало жителям регионов Саутленд и Фьордленд держаться подальше от пляжей и морских акваторий, ведь сильные и необычные течения могут представлять опасность.

Угроза охватывает западное побережье Южного острова от Милфорд-Саунд до Пуйсегур-Пойнт.

Землетрясение ощутили более 4700 человек. Новозеландские СМИ сообщили о падении предметов и раскачивании зданий.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко