В Гродно объявлен сбор территориальных войск

В Гродно объявлен сбор территориальных войск4
- 25.03.2025, 8:32
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С 25 марта по 18 апреля.
С 25 марта по 18 апреля в Гродно проводится учебный сбор с военнообязанными территориальных войск, сообщила пресс-служба Минобороны.
Мероприятие носит плановый характер. В ходе сбора запланированы сбор и обеспечение военнообязанных территориальных войск, восстановление навыков командного состава в управлении подчиненными, отработка вопросов формирования, подготовки и применения отряда народного ополчения.
«В мероприятиях будут задействованы противотанковые артиллерийские подразделения территориальных войск, занятия с которыми пройдут на полигонах Вооруженных Сил и участках местности Гродненского района. Сбор завершит командно-штабное учение с силами территориальной обороны района», — сообщили в Минобороны.