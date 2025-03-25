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В Гродно объявлен сбор территориальных войск

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  • 25.03.2025, 8:32
  • 2,286
В Гродно объявлен сбор территориальных войск

С 25 марта по 18 апреля.

С 25 марта по 18 апреля в Гродно проводится учебный сбор с военнообязанными территориальных войск, сообщила пресс-служба Минобороны.

Мероприятие носит плановый характер. В ходе сбора запланированы сбор и обеспечение военнообязанных территориальных войск, восстановление навыков командного состава в управлении подчиненными, отработка вопросов формирования, подготовки и применения отряда народного ополчения.

«В мероприятиях будут задействованы противотанковые артиллерийские подразделения территориальных войск, занятия с которыми пройдут на полигонах Вооруженных Сил и участках местности Гродненского района. Сбор завершит командно-штабное учение с силами территориальной обороны района», — сообщили в Минобороны.

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