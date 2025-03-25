В Украине ликвидировали сразу трех российских пропагандистов 3 25.03.2025, 8:37

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Одним ударом HIMARS.

На фронте в Украине погибли российские пропагандисты, которые снимали репортажи для росСМИ «Известия» и «Звезда». «Известия» подтвердили смерть репортера Александра Федорчака. «Звезда» потеряла сразу двоих — оператора и водителя. «Фокус» собрал информацию российских медиа о событиях на российско-украинском фронте.

«Известия» сообщили о судьбе пропагандиста Федорчака в 18:46: указано, что он погиб. РосСМИ опубликовало фото репортера, который позирует с котом. Мужчина одет в военную форму, но на нем не видно жилета с надписью «Пресса».

В серии следующих сообщений росСМИ рассказало о некоторых деталях инцидента. Указано, что Федорчаку — 28 лет, он родился в Крыму, сначала работал в печатном медиа, затем перешел на телевидение. Не сообщается о точном месте и обстоятельствах гибели россиянина. Зато объясняется, что последние репортажи российского пропагандиста сняты под Купянском в Харьковской области Украины.

В 21:10 появилось заявление росСМИ «Звезда». В Telegram-канале телеканала написали, что вместе с Федорчаком погибли еще двое работников — оператор Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Отмечается, что на российско-украинской войне они выполняли «профессиональный долг». Также указано, что инцидент произошел якобы в результате прилета ракет РСЗО HIMARS.

Потери РФ — комментарии российских властей и росСМИ

Гибель трех российских пропагандистов, а также еще трех человек, подтвердил так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник, написало ТАСС. По его словам, событие произошло неподалеку от города Кременная Луганской области. Также медиа сообщило, что пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обратилась к ОБСЕ и ЮНЕСКО. Россиянка призвала международные организации как-то отреагировать на судьбу представителей росСМИ, которые присоединились к войне.

Агентство ТАСС сообщило о ранении корреспондента Михаила Скуратова. Россиянин заверил, что получил ранение голени: ему оказывают помощь, угрозы жизни нет. Также уточняется, что этот гражданин пострадал в Курской области.

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