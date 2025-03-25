«Не успела вернуться из роддома с ребенком, как со мной происходит абсурдная ситуация» 1 25.03.2025, 8:47

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Белорусы остро отреагировали на новое «письмо счастья».

Белоруска рассказала в TikTok, что «не успела вернуться из роддома с ребенком на руках», как получила письмо от службы занятости. Женщину предупредили, что она «предварительно отнесена к гражданам, не занятым в экономике». Это видео вызвало достаточно активно обсуждение в соцсети, пишет «Зеркало».

«Не успела я вернуться из роддома с ребенком на руках, со мной происходит смешная, абсурдная ситуация. Нахожу в почтовом ящике письмо — удивилась, думаю, может, наследство кто выписал», — рассказала тиктокерша.

Письмо было от управления по труду, занятости и соцзащите Молодечненского райисполкома.

«Уважаемая Вероника Николаевна, по результатам работы постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Молодечненского района вы предварительно отнесены к гражданам, не занятым в экономике, — зачитала тиктокерша. — Короче, меня взяли на перо из-за того, что я не работаю».

Блогерша рассказала некоторые подробности из своей жизни:

«В мае прошлого года у меня закончился декрет с моим старшим сыном. Так как я не могла ездить на прошлую работу, на которой была до декрета, я уволилась. Но при этом я зарегистрировалась как самозанятая на НПД (налог на профдоход. — Прим. ред.), потому что начала делать дома ароматические свечи, изделия из гипса и продавать их. Странно, что эта деятельность не относится к тем видам, что я участвую в экономике. Налоги-то я платила. Не успела я в декрет по уходу за ребенком выйти, мне уже «тук-тук» — получите и распишитесь. Абсурд полный».

Напомним, декретниц и матерей, которые воспитывают детей до семи лет, не должны включать в базу «тунеядцев». Но на практике это происходит.

Видео собрало больше 570 комментариев. Вот некоторые из них:

«Я одного не понимаю: вся информация о том, что вы в декрете, находится в Фонде соцзащиты. Почему они туда запросы не делают? В чем тогда заключается работа комиссии?»

«Та же история: в конце июля закончился декрет, в сентябре родила второго ребенка. В декрете была от соцзащиты, на работу выходить после декрета смысла не было. Так мне даже письмо не прислали. Когда приехала за справкой о составе семьи на пособие, мне там сказали, что я, оказывается, не занята в экономике».

«Мне как только такое письмо придет, соберу семью и уеду. Еще не хватало, чтобы мне указывали, работать или не работать. Никто не имеет право распоряжаться чужой жизнью».

«Скажите, может, кто в курсе. Раньше же мам, у которых дети до семи лет, не вносили в «тунеядцы». Или я ошибаюсь? Или что-то изменилось?»

«Возможно, у вас не была использована льгота по налогу на НПД. Там есть такой момент: в период использования льготы самозанятый считается не занятым в экономике».

«Им нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка. Представлять нужно каждые три месяца. И до семи лет ребенка младшего вы не будете безработной».

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