Сенаторы обеих партий потребовали от Трампа передать $300 млрд российских активов Украине 25.03.2025, 9:11

И настаивают на использовании этого рычага влияния на Россию в переговорах.

Группа американских сенаторов-республиканцев и демократов требует от администрации президента США Дональда Трампа передать более 300 миллиардов долларов конфискованных российских активов в помощь Украине вместо того, чтобы просто использовать долговые проценты для поддержки Киева. Они также настаивают на использовании этих активов как рычага влияния на Россию в переговорах по окончании войны.

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на письмо сенаторов, адресованное госсекретарю США Марко Рубио.

В нем сенаторы спрашивают, какие финансовые инструменты администрация Трампа готова использовать для усиления давления на Москву.

«В частности, считает ли администрация, что активы, которыми владеют США и ЕС, следует использовать как рычаг в переговорах с Россией, чтобы положить конец войне? Если да, то каким образом?» – спрашивают законодатели в письме.

Они интересуются, рассматривает ли Белый дом возможность конфискации российских активов в США и Евросоюзе для финансирования обороны Украины.

В своем письме сенаторы также спросили, намерена ли администрация Трампа разработать общий механизм для координации этого процесса с союзниками из Евросоюза, G7 и других государств.

Письмо подписали представители обеих партий: республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм, а также демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн.

Американские законодатели считают, что этот шаг позволит избежать дополнительных расходов для налогоплательщиков в США и одновременно усилит давление на Кремль, чтобы вынудить его пойти на уступки.

Издание отмечает, что это письмо является редким примером того, как высокопоставленные республиканцы публично давят на администрацию Трампа, чтобы она была жестче с Москвой. Проукраинские конгрессмены-республиканцы в большинстве своем молчали с тех пор, как Трамп повернул политику США в сторону России.

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