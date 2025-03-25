В небе над Беларусью заметили таинственные спирали 6 25.03.2025, 9:16

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Что это может быть?

Жители Европы заметили ночью 25 марта загадочные спирали в небе. Как пишет британская газета The Sun, это, по всей видимости, «замерзшее топливо из ракеты SpaceX», стартовавшей 24 марта с базы во Флориде.

Пользователи в соцсетях рапортуют, что спирали можно было видеть в небе над Беларусью, Россией, Украиной и другими странами континента.

Как пишет издание iXBT, по предварительным данным, спираль появилась после запуска разведывательного спутника NROL-69. Вывод спутника на орбиту, вероятно, повлек за собой выброс частиц топлива, которые, рассеиваясь в верхних слоях атмосферы, создали характерные спиралевидные узоры.

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