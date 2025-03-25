NYT: Путин хочет более широкого соглашения с США перед прекращением огня в Украине 4 25.03.2025, 9:31

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Фото: AP

Но Трамп любит быстрые сделки и может быть разочарован.

Москва рассматривает настаивание Трампа на прекращении огня в Украине как экономическую и геополитическую возможность, военные цели остаются неизменными.

Россия может получить значительные выгоды от США, даже без соглашения о мире в Украине, пишет The New York Times.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что его главная цель - «как можно быстрее остановить «марш смерти» в Украине». Однако для Владимира Путина переговоры о прекращении огня с Трампом являются частью более масштабного плана.

Два отдельных процесса

Российские и американские чиновники встретились в Саудовской Аравии, чтобы обсудить технические детали возможного частичного прекращения огня, которое предусматривает остановку атак на энергетические объекты и судоходство в Черном море. Хотя Украина выражает готовность к полному перемирию, Кремль стремится получить значительные уступки перед любыми серьезными шагами.

Кремль, похоже, использует желание Трампа достичь соглашения, чтобы получить максимальные выгоды, затягивая с переговорами. С точки зрения Москвы, улучшение отношений с Вашингтоном не только приносит экономическую выгоду, но и укрепляет геополитические позиции страны, даже если боевые действия в Украине продолжаются.

Комментарии высокопоставленных российских чиновников на конференции по безопасности в Нью-Дели свидетельствуют о том, что Кремль рассматривает переговоры по Украине и отношения с США как два отдельных процесса. Путин продолжает стремиться к достижению стратегических целей в Украине, но в то же время заинтересован в использовании инициатив Трампа для нормализации связей с Вашингтоном.

Вячеслав Никонов, заместитель председателя комитета по иностранным делам Госдумы, отметил, что Трамп и Путин формируют «двустороннюю повестку дня», которая «не связана с Украиной».

«Украина идет своим курсом. Наступление продолжается. Но я думаю, что для Путина отношения с Америкой важнее, чем конкретно вопрос Украины», - сказал Никонов.

Трамп любит быстрые сделки

Москва рассчитывает получить экономические преимущества от взаимодействия с Трампом, в частности доступ к запасным частям для самолетов Boeing, а также более широкие геополитические достижения, такие как сокращение присутствия НАТО в Европе. В то же время остается непонятным, использует ли Трамп эти ожидания как рычаг для заключения более выгодной сделки для Украины или он потеряет терпение к Путину.

«Трамп любит быстрые сделки. Если он увидит, что есть большие трудности, он может разочароваться и отбросить эту проблему», - отметил Александр Дынькин, эксперт по международным отношениям и советник МИД России.

Путин прилагает усилия, чтобы удержать интерес Трампа. Во время встречи с представителем Белого дома Стивом Уиткоффом в Москве в этом месяце Путин передал ему «красивый портрет президента Трампа», выполненный российским художником. «Это был такой замечательный момент», - сказал Уиткофф в интервью Такеру Карлсону.

В вопросе Украины Путин не демонстрирует готовности отступить от ключевых требований: гарантий, что Украина не вступит в НАТО, ослабления западного альянса в Восточной Европе, ограничения украинских военных возможностей и сохранения влияния на внутреннюю политику страны.

Кремль хочет более широкой сделки

Директор Института мировой экономики и международных отношений в Москве Федор Войтоловский считает, что перед прекращением огня Россия будет искать «дорожную карту» для более масштабного соглашения. Он также заявил, что Россия может согласиться на миротворческие силы ООН в Украине, если в их составе не будет военных из стран НАТО.

«Для России долгосрочная перспектива ценнее тактического прекращения огня. Мы можем выйти с моделью, которая позволит России и Соединенным Штатам, а также России и НАТО сосуществовать, не вмешиваясь в сферы интересов друг друга», - сказал он.

Россия делает ставку на бизнес-подход Трампа в переговорах. Войтоловский отмечает, что широкое соглашение по Украине является необходимой предпосылкой для сотрудничества США и России. По его мнению, Трамп как бизнесмен понимает, что российские активы сейчас недооценены.

Динькин предполагает, что Кремль может исключить США из списка «недружественных стран», что создаст благоприятные условия для американского бизнеса в России. Особенно это касается авиационного сектора, где российские авиакомпании сталкиваются с проблемами обслуживания американских самолетов. Он отмечает, что США могут разрешить экспорт запасных частей для самолетов и восстановить прямые рейсы в Москву, а Россия - предоставить американским авиакомпаниям право на транзитные полеты над Сибирью, что было отменено в 2022 году.

Декан факультета международных отношений Высшей школы экономики в Москве Анастасия Лихачева считает маловероятным, что Трамп быстро ослабит санкции. Однако она предполагает, что нормализация отношений может привести к более мягкому подходу к их применению, что облегчит работу российских компаний в мире. «Такой детокс, - сказала она, - может быть полезным и расширит наше меню возможностей».

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