Диетологи назвали специю №1, которая снижает уровень сахара в крови 6 25.03.2025, 9:35

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Кому ее нужно добавить в рацион?

Существует множество доказывающих научных исследований: специи нужны не только для улучшения вкуса блюд, но и оказывают положительное влияние на наше здоровье. В частности, для понижения уровня сахара в крови и повышения чувствительности к инсулину часто советуют употреблять корицу. Какие еще специи могут помочь?

По словам дипломированного диетолога Барби Червони, имбирь — это выбор тех людей, которые хотят быть здоровыми, пишет ТСН.

Имбирь занимает лидерство благодаря своим мощным свойствам. Он содержит активные полифенолы, в частности гингерол, обладающие способностью снижать воспаление, что может помочь в нормализации уровня сахара в крови, объясняет доктор философии Канчан Койя, автор книги Spice Spice Baby.

Воспаление является одним из факторов, способствующих инсулинорезистентности и плохому контролю уровня сахара в крови. Поэтому, уменьшая воспаление с помощью специй, таких как имбирь, можно положительно повлиять на уровень сахара, – добавляет она, отмечая, что для окончательного подтверждения этой связи требуются дополнительные исследования.

В 2024 году в журнале Nutrients был опубликован метаанализ, который исследовал влияние таких специй и трав средиземноморской диеты, как черный тмин, гвоздика, петрушка, шафран, чабрец, имбирь, черный перец, розмарин, куркума, базилик, орегано и корица, на уровень сахара.

Исследователи оценивали уровень глюкозы натощак, гликированный гемоглобин (A1C) и концентрацию инсулина. Имбирь, куркумин, шафран и корица значительно снижали уровень сахара натощак, а черный тмин и имбирь положительно влияли на снижение A1C и уровня инсулина.

Имбирные добавления (от 600 до 3000 мг в день) стали единственной специей, которая показала значительный эффект на все три измеряемых показателя. Для сравнения, 1000 мг имбиря соответствуют примерно 1/2 чайной ложки молотого имбиря или 1 чайной ложке тертого сырого имбиря.

Некоторые исследования свидетельствуют, что имбирь может способствовать улучшению чувствительности к инсулину и замедлению процесса переваривания углеводов, что в свою очередь помогает уменьшить резкие скачки уровня сахара в крови после приема пищи, – отмечает зарегистрированный диетолог Колетт Мико. Кроме того, существуют данные, что имбирь оказывает благоприятное влияние на уровень холестерина.

Однако есть одна оговорка: если у вас есть проблемы с изжогой, чрезмерное потребление имбиря может усугубить симптомы.

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