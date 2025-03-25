Стали известны требования РФ к Украине на последних переговорах с США 12 25.03.2025, 9:52

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Речь шла о контроле над неоккупированными территориями.

Российская делегация на переговорах с США в Саудовской Аравии требовала взятия под свой контроль всей территории четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

об этом пишет The Moscow Times.

«Пока что время на нашей стороне, и мы попробуем максимально использовать его», - заявил изданию кремлевский чиновник перед вторым раундом переговоров.

Хотя ни одну из областей российская армия не контролирует полностью, Кремль рассчитывает захватить их в административных границах, ссылаясь на конституцию РФ, где «закреплена их аннексия», пишет издание.

«В конституции нет механизма для выхода регионов из состава России. Нам нужны вся Запорожская и вся Херсонская область», - отметил российский чиновник.

Россия надеется, что США либо молчаливо позволит продолжать наступление на поле боя, пока дипломаты ведут переговоры, либо даже окажут давление на Украину, чтобы она полностью вывела свои войска из оккупированных регионов, включая Херсон и Запорожье.

Кроме того, Россия может попытаться оккупировать часть Днепропетровщины или Сумщины, чтобы потом предложить торговлю Херсоном и Запорожьем.

«Мы надеемся найти вариант, который не будет связан с форсированием Днепра и штурмом Херсона. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Для нас это означало бы тысячи жертв», - сказал российский чиновник.

Чиновник также добавил, что с точки зрения военной логистики российские силы в их нынешнем состоянии не могут реально стремиться к чему-то за пределами района Славянска и Днепра.

Напомним, ультиматумы, которые российский диктатор Владимир Путин выдвигает к предложенному президентом США Дональдом Трампом 30-дневному перемирию, имеют целью ослабить Украину. Они не изменились с начала полномасштабного вторжения.

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