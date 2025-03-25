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Свет пропал более чем в 200 населенных пунктах Беларуси

  • 25.03.2025, 9:56
  • 1,770
Свет пропал более чем в 200 населенных пунктах Беларуси

В МЧС рассказали о последствиях штормового ветра.

Из-за сильного ветра нарушалось электроснабжение 223 населенных пунктов страны. Об этом говорится в сводке МЧС за 24 марта.

В ведомстве отметили, что порывы ветра в понедельник достигали 22 м/с. В двух районах Могилевской области (Горецком и Мстиславском) повреждены кровли трех жилых домов, двух школ, шести сельскохозяйственных зданий и одной хозпостройки. Пострадавших нет. Спасатели распилили и убрали три упавших дерева.

По данным «Белэнерго» в течение суток в стране периодически нарушалось электроснабжение в 223 населенных пунктах (Брестская область — 1, Витебская — 121, Гомельская — 15, Гродненская — 31, Минская — 45, Могилевская — 10), 23 сельскохозяйственных зданий и 889 трансформаторных подстанций.

«Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами», — сообщили в МЧС.

По состоянию на 06.00 25 марта без электроснабжения остаются девять населенных пунктов (Гомельская — три, Минская — шесть) и 41 трансформаторная подстанция.

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