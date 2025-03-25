Советник Трампа случайно добавил редактора The Atlantic в чат, в котором обсуждали удары по Йемену 5 25.03.2025, 10:20

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Майк Уолтц

Журналист получил запрос на присоединение к мессенджеру Signal от пользователя по имени Майк Уолтц.

Редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что его по ошибке добавили в чат в мессенджере Signal, в котором представители президента США Дональда Трампа обсуждали запланированные американские удары по йеменским хуситам. Об этом говорится в материале издания, опубликованном 24 марта.

По словам Голдберга, запрос на присоединение к мессенджеру Signal он получил 11 марта от пользователя по имени Майк Уолтц. Так зовут советника Трампа по национальной безопасности.

Журналист сначала подумал, что это чья-то попытка замаскироваться под Уолтца, впрочем, не исключил, что аккаунт может быть настоящим. Он предположил, что советник Трампа по нацбезопасности хочет обсудить Украину, Иран или другую важную тему.

Два дня спустя, 13 марта, как утверждает Голдберг, он получил уведомление о приглашении присоединиться к чату «Houthi PC small group». В нем, среди прочих, вели переписку аккаунты, идентифицированные как госсекретарь США Марко Рубио, подписанный как MAR, вице-президент США Джей Ди Венс, директор Национальной разведки Тулси Габбард, министр финансов Скотт Бессент, министр обороны США Пит Хегсет – в целом чат насчитывал 18 человек.

По словам Голдберга, Вэнс писал, что атака на Йемен станет экономической ошибкой. Хегсет направил оперативные данные будущих атак, в частности информацию о целях и оружии, которое используют США, а также о последовательности атак. Впоследствии Вэнс заверил, что «будет молиться за победу».

Через два часа после этого, ночью 15 марта, в столице Йемена Сани раздались первые взрывы.

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз подтвердил правдивость этого чата в Signal. Он рассказал, что ведомство проверяет, как номер Голдберга попал в эту группу.

В материале также говорится, что Уолтц, вероятно, нарушил несколько важных законов о шпионаже, которые координируют работу с информацией, касающейся национальной обороны. По словам юристов, Signal нельзя использовать для обмена секретной информацией в США.

Кроме того, Уолтц включил режим исчезающих сообщений, что запрещено федеральным законом. Текстовые сообщения по официальным действиям должны сохраняться.

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