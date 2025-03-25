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В Минской области повысили цену на проезд в общественном транспорте

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  • 25.03.2025, 10:23
  • 1,682
В Минской области повысили цену на проезд в общественном транспорте

Новые тарифы начинают действовать с 26 марта.

В Минской области повышают цену на проезд в общественном транспорте — с 26 марта на 10 копеек. Соответствующее решение принял Минский облисполком (№295 от 19 марта 2025-го), во вторник оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, передает «Еврорадио».

Со среды талончик на обычных маршрутах будет стоить не 80, а 90 копеек, на экспрессах — не 90 копеек, а 1 рубль.

Также на Минщине проиндексирована стоимость месячных и декадных проездных билетов.

Предыдущий раз билеты на общественный транспорт в Минской области (и в столице) дорожали в апреле 2022 года. Тогда тарифы увеличились на 10 копеек.

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