Forbes: Украина с помощью учебного самолета возродила тактику времен Первой мировой войны

Forbes: Украина с помощью учебного самолета возродила тактику времен Первой мировой войны1
- 25.03.2025, 10:26
- 4,864
Самолет в воздухе практически неуязвим.
Военные эксперты утверждают, что на днях заметили на вооружении ВС ВСУ второй самолет «Як-52», который вел охоту на российские дроны-камикадзе.
Вчера в Сети выложила кадры, на которых можно увидеть двухместный учебный самолет, который охотится за дронами в стиле времен Первой мировой войны, сообщает ресурс Forbes. Модель самолета была разработана еще в 1970-х годах и имеет поршневой мотор.
На переднем кресле сидит пилот, а на заднем — стрелок. Военные эксперты пишут, что с мая 2024 года учебный «Як-52» в небе над Херсонщиной сбил не один дрон-камикадзе.
Поклонники этого штурмовика публиковали видео и фотографии в действии и на земле. Растущее количество отметок о сбитых дронах на борту старого учебного самолета говорило о его эффективности в качестве убийцы беспилотников. Он работал так хорошо, что украинское разведывательное управление начало обучать стрелков охоте на российские беспилотные летательные аппараты с местных спортивных самолетов «Aeroprakt A-22».
С лета 2024 года армия Путина также стала охотиться за этим типом самолета. Сам самолет в воздухе уничтожить очень сложно, так как он небольшой в размерах и летает далеко от линии фронта. Кремль может наносить только ракетные удары по месту базирования «Яка».
Так и было сделано 15 июля 2024 года, когда был нанесен ракетный удар по аэродрому Гидропорт в Одессе. Один из OSINT-аналитиков заявил, что «Искандер» уничтожил три беспилотника, один ангар и, возможно, повредил одну из батарей ПВО.
В течение последующих четырех месяцев «Як» не был замечен в воздухе. Может, он находился в ангаре, по которому был нанесен удар.
Не исключено, что в ноябре 2024 года в строй был введен второй «Як». Красочный «Як-52», который появился в понедельник, может быть тем вторым самолетом или еще одним из растущего парка поршневых истребителей, которые возродили тактику Первой мировой войны для эпохи беспилотников.