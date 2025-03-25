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Forbes: Украина с помощью учебного самолета возродила тактику времен Первой мировой войны

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  • 25.03.2025, 10:26
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Forbes: Украина с помощью учебного самолета возродила тактику времен Первой мировой войны

Самолет в воздухе практически неуязвим.

Военные эксперты утверждают, что на днях заметили на вооружении ВС ВСУ второй самолет «Як-52», который вел охоту на российские дроны-камикадзе.

Вчера в Сети выложила кадры, на которых можно увидеть двухместный учебный самолет, который охотится за дронами в стиле времен Первой мировой войны, сообщает ресурс Forbes. Модель самолета была разработана еще в 1970-х годах и имеет поршневой мотор.

На переднем кресле сидит пилот, а на заднем — стрелок. Военные эксперты пишут, что с мая 2024 года учебный «Як-52» в небе над Херсонщиной сбил не один дрон-камикадзе.

Поклонники этого штурмовика публиковали видео и фотографии в действии и на земле. Растущее количество отметок о сбитых дронах на борту старого учебного самолета говорило о его эффективности в качестве убийцы беспилотников. Он работал так хорошо, что украинское разведывательное управление начало обучать стрелков охоте на российские беспилотные летательные аппараты с местных спортивных самолетов «Aeroprakt A-22».

С лета 2024 года армия Путина также стала охотиться за этим типом самолета. Сам самолет в воздухе уничтожить очень сложно, так как он небольшой в размерах и летает далеко от линии фронта. Кремль может наносить только ракетные удары по месту базирования «Яка».

Так и было сделано 15 июля 2024 года, когда был нанесен ракетный удар по аэродрому Гидропорт в Одессе. Один из OSINT-аналитиков заявил, что «Искандер» уничтожил три беспилотника, один ангар и, возможно, повредил одну из батарей ПВО.

В течение последующих четырех месяцев «Як» не был замечен в воздухе. Может, он находился в ангаре, по которому был нанесен удар.

Не исключено, что в ноябре 2024 года в строй был введен второй «Як». Красочный «Як-52», который появился в понедельник, может быть тем вторым самолетом или еще одним из растущего парка поршневых истребителей, которые возродили тактику Первой мировой войны для эпохи беспилотников.

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