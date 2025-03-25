В Беларуси нанесли очередной удар по валюте 1 25.03.2025, 10:29

3,434

Что придумали на этот раз?

С 23 апреля в Беларуси заработают изменения по страховкам, это предусмотрено 108-м указом Александра Лукашенко. Среди прочего этим документом вводят валютные изменения — отвязывают тарифы по некоторым полисам от евро. «Зеркало» рассказывает подробности.

Новшество для автомобилистов

Указом среди прочего вводят изменения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорта (ОСАГО). Им водители страхуют свою ответственность перед другими транспортом и людьми.

По этим полисам есть лимиты по выплатам при страховых случаях — в данный момент они установлены в евро (сейчас — до 10 тысяч). Но нынешним указом вводят привязку к базовой величине — до 1150 базовых величин. Это 48 300 рублей на 24 марта.

Изменение для иностранцев

Также указом ввели новшество по медстраховкам для временно пребывающих в нашей стране иностранных граждан. Они обязаны оформить специальный полис. Предельный размер страховой суммы по нему привязан к иностранной валюте и равен 10 000 евро.

Нынешним указом ее привязали к базовой величине — 1000. На сегодня это 42 000 рублей.

Какие еще новшества ввели

Этим документом утвердили договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), который будет действовать в Беларуси и России. Сумма зависит от рабочего объема двигателя. Например, для машины с объемом от 1800 до 2500 см³ страховка на 15 дней обойдется в 1,57 базовой величины (65,94 рубля), а на год — 3,88 (162,96 рубля). То есть союзная страховка в целом выгоднее «синей карты» для тех, кто часто ездит в Россию.

Еще одно новшество касается «синих карт», которые беларусские водители могут использовать для поездок в Россию (как и жители этой соседней страны для того, чтобы прибыть к нам). Стоимость этих страховок рассчитывается в евро. Но с 23 апреля ее привяжут к базовой величине, которая теперь составляет 42 рубля. К примеру, страховка на легковое авто на один месяц обойдется в 68,68 рубля. Сейчас же тариф на месяц — 19 евро.

Также лимит выплат по европротоколу отвязали от евро, теперь он установлен в базовых величинах — до 150 (на сегодня это 6300 рублей). Сейчас этот предел составляет 800 евро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com