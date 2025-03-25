Politico: Уолтца могут уволить из-за инцидента с утечкой военного плана 5 25.03.2025, 10:33

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Трамп оказался в «плохом положении».

Случайное включение журналиста в чат, в котором американские чиновники обсуждали военные планы, вызвало бурную дискуссию в Белом доме относительно дальнейшей судьбы советника национальной безопасности Майка Уолцта.

Об этом сообщает Politico.

По словам неназванных чиновников, пока что ничего не решено, но глава Белого дома Дональд Трамп может принять окончательное решение в течение следующих одного-двух дней, когда будет наблюдать за освещением этого инцидента.

Еще двое чиновников считают, что Уолтц должен уйти в отставку, чтобы предотвратить то, чтобы Трамп оказался в «плохом положении».

«Было глупо не проверить, кто был в теме. Было глупо вести этот разговор на Signal. Вы не можете быть безрассудными на посту советника по национальной безопасности», - заявил чиновник.

В то же время есть и те, кто считает, что Уолтц ничего не угрожает. По словам неназванного лица, Трамп уже говорил с советником нацбезопасности и в целом Белый дом поддерживает его.

«Как сказал Трамп, атаки на хуситов были очень успешными и эффективными. Президент продолжает полностью доверять своей команде по национальной безопасности, включая советника по национальной безопасности Майка Уолтца», - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт.

Еще один близкий к Белому дому человек, который назвал Уолцта «идиотом», не считает, что инцидент в целом будет иметь какие-то последствия для администрации президента США.

«Я не думаю, что есть какие-то долгосрочные политические последствия для Трампа или администрации, кроме того, что это может стоить Уолтцу работы», - заявила она.

Скандальное совещание в чате Signal

11 марта главного редактора американского издания The Atlantic случайно добавили в закрытый чат в мессенджере Signal, где чиновники обсуждали удары по хуситам в Йемене.

Как писали СМИ, обсуждение военных планов в обычном чате вызвало серьезную реакцию у ряда политиков. В частности конгрессмены призвали расследовать скандальный инцидент.

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