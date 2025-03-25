В Z-каналах уже почти не осталось былой бравады Телеграм-канал «Сеятель ветра»

25.03.2025, 10:48

2,086

Утилизация «лишних людей» только набирает обороты.

Характерно, что в Z-каналах уже почти не осталось былой бравады. Открыто пишут теперь не только о больших потерях в ВС РФ, но и называют причины таких потерь - бесчеловечное истребление личного состава в мясных штурмах, а также отсутствие медицинской помощи.

Вот сообщение о том, как очередного бойца посылают в бой с обморожением ног и гниющими черными пальцами.

Но сколько не пишут, сколько не возмущаются - ничего не меняется. Командование только звереет и бессмысленная утилизация «лишних людей» только набирает обороты.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com