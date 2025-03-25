В Z-каналах уже почти не осталось былой бравады
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 25.03.2025, 10:48
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Утилизация «лишних людей» только набирает обороты.
Характерно, что в Z-каналах уже почти не осталось былой бравады. Открыто пишут теперь не только о больших потерях в ВС РФ, но и называют причины таких потерь - бесчеловечное истребление личного состава в мясных штурмах, а также отсутствие медицинской помощи.
Вот сообщение о том, как очередного бойца посылают в бой с обморожением ног и гниющими черными пальцами.
Но сколько не пишут, сколько не возмущаются - ничего не меняется. Командование только звереет и бессмысленная утилизация «лишних людей» только набирает обороты.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»