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«35 минут ждали одного пассажира»

  • 25.03.2025, 10:45
  • 1,062
«35 минут ждали одного пассажира»

Что происходит на границе Беларуси с Евросоюзом.

На границе Беларуси продолжаются проверки и допросы людей. Журналисты BGmedia прочитали, что на прошлой неделе и в начале этой писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белорусской границе.

В одном из чатов рассказали, как 22 марта из Беларуси не выпустили одного пассажира автобуса:

«Минск — Вильнюс, 16.00. Выезд без задержки. В 18.20 начали паспортный [контроль]. В 19.04 закончили паспортный. Одного сняли [с автобуса]. 19.27 — шлагбаум Литвы. В 20.10 закончили досмотр. Сканер. Вопросов не было. 20.45 — аэропорт».

Про допросы белорусов на границе в чатах пишут завуалированно, подробности сообщают редко:

«17.03.2025, РП — РБ. В 15.15 подъехали к границе РП. В 16.00 прошли паспортный РП. Сразу поехали на мост к нашим. Дальше время РБ. В 18.20 начали наших проходить и ждем с бесед. В 19.37 выезжаем с границы».

«РП — РБ, 20.03.2025. В 01.10 подъехали к шлагбауму. Прошли поляков очень быстро. Постояли у моста, потом внутри двора. При входе в таможенный терминал всех ручным сканером сканировали. Паспортный контроль быстро, 3 окна. А дальше пробка.

На контроле — целый полковник, женского пола. Каждого опрашивала. Откуда? Что вы там делали? Сколько налички с собой? Что везем? Если не беларусы, то дополнительно. Куда едем? С какой целью? На какой срок? Примерно у каждого третьего досматривала багаж вручную, очень тщательно, а потом еще и через сканер пропускала багаж. Выехали с таможни в 06.20. Вся граница за 5 часов. Время польское».

«Варшава — Минск, 21.03.25 в 22.00 (время PL). В 04.44 паспортный контроль РП. В 05.25 выехали с ПП РП. В 08.00 паспортный контроль РБ. В 09.28 выехали с ПП РБ (20 мин ждали людей). Итого: граница 8,5+ часов».

«РП — РБ, 22 марта. В 08.30 заехали к полякам. В 09.30 прошли паспортный [контроль] поляков, почти сразу проехали мост и заехали к белорусам. В 11.40 пошли на паспорт и таможню к белорусам. В 12.50 дождались всех с бесед и покинули границу. Итого: 6,5 часа».

«PL — BY, 22 марта. Выезд в 09.05. Приехали на границу в 12.00. Прошли PL в 14.00. Прошли BY в 16.00. Ждали 35 минут одного пассажира».

«Вильнюс — Минск на 20.00 [23 марта]. 7 часов в пути. Долго ждали с литовской стороны 2 автобуса перед нами. И потом с белоруской стороны с беседы».

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