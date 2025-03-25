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ВСУ ударили по центру российских сил в Курской области РФ

  • 25.03.2025, 11:02
ВСУ ударили по центру российских сил в Курской области РФ

Удар нанесен по месту сосредоточения личного состава войск противника.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины утром во вторник, 25 марта, сообщили об успешном ударе по месту сосредоточения личного состава войск противника в Кондратовке Курской области, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«В результате удара объект был полностью разрушен, ликвидирован до 30 окупантов», - говорится в официальном заявлении Генштаба.

Согласно заявлению ведомства, уничтожение этого центра и объекта военной инфраструктуры российской армии снижает ее способность вести боевые действия против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Курской областях.

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