ВСУ ударили по центру российских сил в Курской области РФ 25.03.2025, 11:02

Удар нанесен по месту сосредоточения личного состава войск противника.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины утром во вторник, 25 марта, сообщили об успешном ударе по месту сосредоточения личного состава войск противника в Кондратовке Курской области, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«В результате удара объект был полностью разрушен, ликвидирован до 30 окупантов», - говорится в официальном заявлении Генштаба.

Согласно заявлению ведомства, уничтожение этого центра и объекта военной инфраструктуры российской армии снижает ее способность вести боевые действия против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Курской областях.

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