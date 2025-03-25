ВСУ ударили по центру российских сил в Курской области РФ
- 25.03.2025, 11:02
Удар нанесен по месту сосредоточения личного состава войск противника.
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины утром во вторник, 25 марта, сообщили об успешном ударе по месту сосредоточения личного состава войск противника в Кондратовке Курской области, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
«В результате удара объект был полностью разрушен, ликвидирован до 30 окупантов», - говорится в официальном заявлении Генштаба.
Согласно заявлению ведомства, уничтожение этого центра и объекта военной инфраструктуры российской армии снижает ее способность вести боевые действия против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Курской областях.