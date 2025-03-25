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ГАИ объявила 7-дневные рейды в Беларуси

  • 25.03.2025, 11:02
ГАИ объявила 7-дневные рейды в Беларуси

Акция затронет сразу 10 районов.

УВД Брестского облисполкома объявило 7-дневную акцию на территории 10 районов региона. Планируется, что до 31 марта инспекторы ДПС уделят особое внимание не водителям, а велосипедистам и пешеходам. Также под прицелом окажутся любители средств персональной мобильности — самокатов, моноколёс и т.д.

По информации ГАИ, профилактика направлена на предупреждение ДТП, и затронет следующие регионы Брестчины:

- Барановичский район,

- Берёзовский район,

- Дрогичинский район,

- Ивановский район,

- Кобринский район,

- Лунинецкий район,

- Ляховичский район,

- Пружанский район,

- Пинский район,

- Брестский район,

- город Брест,

- город Пинск.

Сотрудники ГАИ пообещали, что будут «нести службу» в тех местах, где чаще всего происходят аварии. Правда, где именно, не уточнили. Зато добавили, что как минимум наряды ДПС отправятся на нерегулируемые пешедные переходы.

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