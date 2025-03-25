ГАИ объявила 7-дневные рейды в Беларуси
- 25.03.2025, 11:02
Акция затронет сразу 10 районов.
УВД Брестского облисполкома объявило 7-дневную акцию на территории 10 районов региона. Планируется, что до 31 марта инспекторы ДПС уделят особое внимание не водителям, а велосипедистам и пешеходам. Также под прицелом окажутся любители средств персональной мобильности — самокатов, моноколёс и т.д.
По информации ГАИ, профилактика направлена на предупреждение ДТП, и затронет следующие регионы Брестчины:
- Барановичский район,
- Берёзовский район,
- Дрогичинский район,
- Ивановский район,
- Кобринский район,
- Лунинецкий район,
- Ляховичский район,
- Пружанский район,
- Пинский район,
- Брестский район,
- город Брест,
- город Пинск.
Сотрудники ГАИ пообещали, что будут «нести службу» в тех местах, где чаще всего происходят аварии. Правда, где именно, не уточнили. Зато добавили, что как минимум наряды ДПС отправятся на нерегулируемые пешедные переходы.