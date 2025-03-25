ВСУ уничтожили северокорейскую установку САУ «Коксан» в Донецкой области
- 25.03.2025, 11:32
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Это уже пятая такая установка за месяц.
ВСУ уничтожили очередную северокорейскую САУ «Коксан» в Донецкой области. Это уже пятая такая установка за месяц.
Об этом сообщает Telegram-канал Сил Беспилотных Систем ВС Украины.
Украинские военные в очередной раз поразили вражескую артиллерийскую установку. Операторы 413-го батальона «Рейд» обнаружили и вывели из строя северокорейскую самоходную артиллерийскую установку М-1978 «Коксан» на Донецком направлении.
Это уже пятая такая установка, выведенная из строя подразделениями Сил беспилотных систем за последний месяц.
С начала полномасштабного вторжения украинские силы уничтожили более 25 тысяч артиллерийских систем врага.
Из-за недостатка ствольной артиллерии армия РФ вынуждена использовать самоходные установки, такие как «Коксан», которые были предоставлены Северной Кореей.
САУ М-1978 «Коксан» оснащена 170-мм пушкой, что позволяет ей стрелять на дистанцию до 60 км, делая ее одной из самых дальнобойных артиллерийских систем в арсенале России.