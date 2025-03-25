ВСУ уничтожили северокорейскую установку САУ «Коксан» в Донецкой области 25.03.2025, 11:32

1,354

Это уже пятая такая установка за месяц.

ВСУ уничтожили очередную северокорейскую САУ «Коксан» в Донецкой области. Это уже пятая такая установка за месяц.

Об этом сообщает Telegram-канал Сил Беспилотных Систем ВС Украины.

Украинские военные в очередной раз поразили вражескую артиллерийскую установку. Операторы 413-го батальона «Рейд» обнаружили и вывели из строя северокорейскую самоходную артиллерийскую установку М-1978 «Коксан» на Донецком направлении.

Это уже пятая такая установка, выведенная из строя подразделениями Сил беспилотных систем за последний месяц.

С начала полномасштабного вторжения украинские силы уничтожили более 25 тысяч артиллерийских систем врага.

Из-за недостатка ствольной артиллерии армия РФ вынуждена использовать самоходные установки, такие как «Коксан», которые были предоставлены Северной Кореей.

САУ М-1978 «Коксан» оснащена 170-мм пушкой, что позволяет ей стрелять на дистанцию до 60 км, делая ее одной из самых дальнобойных артиллерийских систем в арсенале России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com