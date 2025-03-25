Карпенков идет на конфликт с Хрениным 1 Андрей Бронишевский

25.03.2025, 11:39

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Николай Карпенков

Шпилька в адрес главы Минобороны.

Вот не зря Лукашенко все три года войны изо всех сил «защищает российские фланги от невидимой угрозы НАТО». Потому что если бы не невидимая угроза НАТО, белорусским генералам пришлось бы исполнять союзнический долг в условиях, приближенных к боевым. А Лукашенко своих генералов знает. Белорусские генералы даже в условиях, отдаленных от боевых, рассчитывают больше на божественное вмешательство. Судя по словам замминистра внутренних дел генерала Николая Карпенкова о регулярно залетающих в Беларусь боевых дронах, на себя белорусским генералам лучше не рассчитывать.

Вашими молитвами

«Вот сколько они в полях падали — столько они взрывались. Но сколько они падали в населенных пунктах — Лойники, в Хоеве, — вы знаете, они не взрываются. Они вот прямо между домов, вот, падают, на дорогу падают, до дома остается 50−60 метров. И, вы знаете, они не детонируют», — рассказал генерал Карпенков.

Ну то есть, сбивать дроны у белорусского ПВО как-то не получается. Когда боевые дроны залетают в Беларусь, у белорусского ПВО получается только молиться, чтобы они взорвались в поле, а не посреди жилых домов. Еще можно попробовать вешать на дома подковы и окропить рубежи стабильности святой водой. По эффективности выйдет не хуже, чем белорусское ПВО, а по затратам еще и дешевле.

Понятно, что генерал Карпенков, со свойственным ему интеллектуальным изяществом, этими словами пытался подставить коллег из смежного ведомства. Настолько изящно, что подставу все равно никто не оценил. Так что сам же генерал Карпенков по итогу оказался крайним. Хотя генерал Карпенков за ПВО ведь не отвечает. За ПВО отвечает генерал Хренин.

Подножка Карпенкова

А вставив шпильку смежникам, генерал Карпенков рассказал про достижения своего ведомства. А у ведомства генерала Карпенкова достижения «выдающиеся».

Ну то есть посыл у генерала Карпенкова такой же простой, как сам генерал Карпенков. Пока его ведомство защищает стабильность изнутри, ведомство генерала Хренина манкирует обязанностями по защите стабильности снаружи. Передало эти обязанности на аутсорсинг божественному провидению.

Соответственно, от генерала Карпенкова стабильности польза есть. А от генерала Хренина пользы никакой, кроме нецелевого расходования бюджетных средств. Поэтому бюджетные средства лучше расходовать на генерала Карпенкова. А на генерала Хренина расходовать по остаточному принципу.

Так что смысл внезапных откровений генерала Карпенкова об угрозе дронов состоял в попытке разрешить некоторые межведомственных противоречиях. Но получилось все равно симптоматично. Не каждый день белорусский генерал признает, что белорусские генералы умеют защищать защищать стабильность от лайков, смайликов и очень условного противника. А от боевых дронов защищать стабильность белорусские генералы уже не умеют.

Поэтому на войну белорусским генералам, конечно, нельзя. На войну у белорусских генералов запасов святой воды может и не хватить.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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