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Россия может остаться без вертолетов «Ансат» для медицинской эвакуации

  • 25.03.2025, 11:53
  • 1,376
Россия может остаться без вертолетов «Ансат» для медицинской эвакуации

Санкции действуют.

Вертолеты «Ансат», широко используемые в России для гражданских перелетов и медицинской эвакуации, могут прекратить полеты из-за невозможности ремонта двигателей, произведенных канадской компанией Pratt & Whitney.

Производитель отказывается обслуживать российскую технику по причине введенных санкций из-за агрессии РФ против Украины, а сертифицированных сервисных центров в России и «дружественных» странах нет.

Об этом пишет The Moscow Times.

По данным Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ), к 2029 году эксплуатация 49 машин может быть прекращена. В 2025 году без полетов рискуют остаться четыре вертолета, а к 2026-му – еще шесть.

Всего в гражданской авиации РФ задействованы 88 вертолетов «Ансат», из которых 37 принадлежат Национальной службе санитарной авиации. Проблемы с поддержанием летной годности связаны не только с двигателями.

В конструкции вертолета используются критически важные импортные узлы – французские тяги управления, американские и чешские стартер-генераторы, а также исполнительные механизмы европейского производства. Даже если удастся заменить двигатель, другие комплектующие могут парализовать эксплуатацию воздушных судов.

Россия планирует установить отечественные моторы «ВК-650В», но это требует создания новой версии «Ансат» с другими техническими характеристиками.

Процесс сертификации может затянуться до 2026 года, а серийное производство – еще на несколько лет. Кроме того, авиационные эксперты сомневаются в целесообразности такой замены: проще разработать новую модель, чем адаптировать старую под российские комплектующие.

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