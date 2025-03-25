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Антиутопия в новостях

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  • Павел Казарин
  • 25.03.2025, 11:58
  • 3,786
Антиутопия в новостях
Павел Казарин

Феномен Трампа задает перед миром целый список вопросов.

У нас есть победитель на роль антигероя эпохи. И это не российский диктатор. Тот предсказуем и достаточно рационален. Мы знаем его финальную цель и методы ее достижения. Он – зло известное, ожидаемое и прогнозируемое.

Это и не лидер Китая. Тот укрепляет власть, наращивает мышцы и мечтает о глобальном величии. Пекин намерен перевернуть страницу унижений ХХ века, но, хотя Тайвань остается главным напоминанием о бессилии прошлого, дальше угроз пока дело не идет.

Теперь в этом конкурсе есть фаворит. 47-й президент США.

Его победа стала основным краш-тестом для ценностей. У правил, которые мы считали нормой, отобрали костыли – и теперь мир следит за тем, насколько вандалостойкая конструкция. Фактически речь идет о том, какой именно дом успели построить демократии за последние десятилетия: соломенный, деревянный или каменный.

Американский президент упраздняет инклюзивность. Клеймит разнообразие. Хранит мягкую силу. То и дело говорит только со своими поклонниками – и даже не пытается общаться с теми, кто за него не голосовал.

Нас долго убеждали, что институты способны быть инструментом сдерживания. Что демократию защищает разделенность власти. А теперь мы наблюдаем за тем, как президент в Х запрещает студентам демонстрации, антивакцинатор назначается министром здравоохранения, а самый богатый человек на планете разбирает институции на кирпичики. При полном бездействии несогласных.

Американский опыт был образцом для подражания – чтобы теперь стать своей противоположностью. Все равно что обнаружить, что правильное питание, спортзал и иммунитет – это прямой путь на больничную койку. Оказалось, что конституция, федерализм и десятилетия традиций не гарантируют защиты от рукотворного хаоса, если его автор достаточно самоуверен, настойчив и глух.

К тому же под вопросом оказалась теория оптимального выбора. Ранее считалось, что электоральные неожиданности – это удел неустойчивых демократий. Что они возможны там, где население прозябает в нищете и подачках. Что в стране с развитой экономикой, фондовым рынком и привычкой инвестировать избиратели обречены поступать рационально – потому что просчитывают последствия. А теперь мы наблюдаем за тем, как 77 млн американцев проголосовали за человека, делающего все для роста цен, увеличения безработицы и снижения котировок акций.

Никто теперь не может сказать наверняка – что служит в государстве тем самым отрезанным уголком SIM-карты, который не позволяет ее неправильно вставить в телефон. Как выглядит защита от деятельного дурака в демократиях? Как система должна сопротивляться рукотворному хаосу? Кто должен говорить «нет» чужой эксцентрике и как быть, если от этого возражения решат отмахнуться?

Соединенные Штаты одномоментно превратились в свою противоположность. Американская система теперь напоминает перешедшего на темную сторону супермена. Все ее бывшие союзники похожи на других членов Лиги Справедливости. Которые, в общем и целом, достаточно сильны, но, однако, уступают своему недавнему товарищу.

Раньше мы смотрели на антиутопии в кино, а теперь в новостях. Когда-то могли посмеиваться над блокбастерами за сценарную стремительность, а теперь ищем ролевые модели и прогнозы. Поклонники божьей росы могут рассказывать нам о хитрых планах, сильных руках и неординарных решениях, но проблема в том, что мы отныне живем в третьей серии «Звездных войн», а до шестой еще нужно дотянуть.

Феномен Трампа задает перед миром целый список вопросов, на которые мы думали, что знаем ответы. Важна ли репутация? Существует ли этика? Есть ли разница между жертвой и агрессором? Кто теперь может считаться союзником для сильнейшей страны на планете?

Новые США – это случайный зигзаг или новая норма? Какой должна быть система сдерживаний и противовесов от деятельного нарцисса? Существует ли коллективный запад, где его границы и кто займет вакантное место лидера?

За этим экспериментом очень интересно наблюдать со стороны. Проблема в том, что этой опции наша страна лишена.

С момента инаугурации Дональда Трампа прошло восемь недель.

Павел Казарин, Telegram

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