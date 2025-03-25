Фотофакт: Алесь Пушкин на Дне Воли в 1989 году 3 25.03.2025, 12:10

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Алесь Пушкин

Погибший от рук лукашистов художник стоял у истоков этого праздника.

Первая публичная уличная акция по случаю дня провозглашения независимости БНР прошла в Минске в 1989 году. Провел ее у входа в Театрально-художественный институт (ныне Белорусская государственная академия искусств) тогдашний студент этого учреждения и будущий известный художник Алесь Пушкин.

25 марта 1989 года художник прошел по проспекту Независимости. На спине и на груди у него висели плакаты с напоминанием о БНР, провозглашенной в этот день ровно 71 год назад, а около сотни единомышленников Пушкина следовали за ним с бумажным аистом и 71 белым шариком в руках.

Начинающего перформера и еще 35 человек задержали. Художника приговорили к двум годам лишения свободы условно, но из театрально-художественного института не исключили. Он продолжил учебу и выпустился в 1990 году.

11 июля 2023 года Алесь Пушкин умер от прободной язвы в реанимации, куда его доставили из гродненской тюрьмы. Ему вовремя не оказали медицинскую помощь.

Алесь Пушкин был арестован в 2021 году, когда возвращался из Украины в Беларусь на свою выставку. Белорусский художник получил 5 лет колонии строгого режима за серию портретов участников белорусского антисоветского сопротивления.

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