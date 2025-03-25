Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии: обнародован список требований Москвы 11 25.03.2025, 12:10

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Украина настроена крайне скептично.

Во время переговоров в Саудовской Аравии российская сторона пытается демонстрировать, что она имеет более успешное положение и диктует свои правила. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что Кремль озвучил пункты, которые могут завершить войну в Украине.

«Но украинская сторона до сих пор остается крайне скептически настроенной относительно любых соглашений с Россией, ссылаясь на предыдущие случаи, когда Москва не придерживалась своих обязательств», - говорится в сообщении.

По данным издания, страна-агрессор Россия выдвинула следующие требования:

прекращение предоставления любой иностранной военной поддержки и обмена разведывательными данными с Украиной;

ограничение численности Вооруженных сил Украины;

международное признание четырех украинских областей, незаконно аннексированных Россией с 2022 года.

Стоит добавить, что по данным издания CBS News, Соединенные Штаты и Россия планируют обнародовать совместное заявление во вторник, 25 марта, по итогам переговоров в Саудовской Аравии, которые были якобы направлены на достижение договоренности о прекращении огня в Черном море.

Заявление ожидается в 4:00 по вашингтонскому времени.

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