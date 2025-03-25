В России на бизнес близкого к Лукашенко бизнесмена подали в суд
- 25.03.2025, 12:19
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В деле фигурирует сумма в 1,7 млн российский рублей.
Карельский завод «Амкодор-Онего», входящий в холдинг близкого к Лукашенко бизнесмена Александра Шакутина, получил новый иск. На этот раз – от «Российских железных дорог».
Один из крупнейших российских холдингов требует от «Амкодор-Онего» погасить задолженность. Исковое заявление, в котором фигурирует сумма в 1,7 млн российский рублей, принято на рассмотрение в Арбитражном суде Республики Карелии.
Сумма иска относительно не велика, но требование «РЖД» пополнило список претензий российских контрагентов к одному из крупнейших белорусских производственных предприятий в России.
Как уже писал портал «Белорусы и рынок», в начале 2025 года среди подавших иски к «Амкодор-Онего» фигурировали крупнейший российский производитель целлюлозы, бумаги и картона «Группа «Илим», петрозаводская компания «Е2» и Союз лесопромышленников Республики Коми. Общая сумма их денежных претензий на тот момент составляла в долларовом эквиваленте около 380 тыс. долларов. На текущий момент с Союзом лесопромышленников Республики Коми завод Александра Шакутина рассчитался, а по иску «Группы Илим» принято судебное решение возвратить средства россиянам даже в большем объеме, чем было заявлено в начальной версии.
В октябре 2024 года Федеральная налоговая служба России даже блокировала счета «Амкодор-Онего» за налоговую задолженность. На тот момент она составляла 30,8 млн российских рублей (свыше 300 тыс. долларов), что послужило поводом к приостановлению операций по счетам компании в ВТБ, «Газпромбанке», «Сбербанке» и Банке развития и модернизации промышленности.
Компания «Амкодор-Онего» была создана в 2018 году, когда Александр Шакутин выкупил имущественный комплекс Онежского тракторного завода. На ней за счет собственных средств и средств из специальной федеральной программы был возведен завод по выпуску различных видов лесозаготовительной техники – форвардеров, харвестеров, лесопогрузчиков, тягачей и т.д. «Амкодор-Онего» возглавляет специальный дивизион «Амкодор-Лесмаш», созданный в структуре холдинга «Амкодор».
По бизнес-плану, предприятие должно к 2028 году выйти на проектные мощности по изготовлению 500 единиц техники. Предполагалось, что на нем будет создано не менее 400 рабочих мест.
Согласно отчету «Амкодор-Онего», в 2023 году на заводе работало чуть более 100 человек. Компания более чем в два раза увеличила выручку (до свыше 15 млн долларов) и получила первую прибыль. Ее размер составил около 180 тыс. долларов в эквиваленте.