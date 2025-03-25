Украина и США начали новый раунд переговоров в Эр-Рияде

Украина и США начали новый раунд переговоров в Эр-Рияде4
- 25.03.2025, 12:23
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Речь пойдет о прекращении огня в Черном море.
Делегации Соединенных Штатов Америки и Украины начали новый раунд переговоров о перемирии с Россией. Встреча проходит в Эр-Рияде.
Об этом сообщает AFP.
«В Эр-Рияде происходит новая встреча между украинской и американской командами по вопросу перемирия между Киевом и Москвой, сообщил источник в украинской делегации», - сказано в сообщении AFP.
Как отмечается, украинская делегация собирается обсудить предложение об ограниченном прекращении огня с Россией в Черном море.
Команда из Москвы, которая встретилась с представителями США в столице Саудовской Аравии днем ранее, описала переговоры как «непростые, но очень полезные» и заявила, что диалог «будет продолжаться».
Источник в Белом доме сообщил, что на 12-часовых переговорах в Эр-Рияде, которые завершились вечером в понедельник, был достигнут прогресс, и что «положительное объявление» ожидается «в ближайшее время».