The Guardian: Европа спасает американских ученых от Трампа 1 25.03.2025, 12:36

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Американские университеты стали жертвой политики.

Администрация президента США Дональда Трампа лишает ученых финансирования, увольняет и заставляет подстраиваться под идеологические установки республиканцев. Властям США не интересны исследования, связанные с изменением климата и вакцинами. В ответ университеты Европы начали кампанию по спасению своих американских коллег, пишет британское издание The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Свободный университет Брюсселя (VUB) открыл новые научные вакансии, ориентированные на ученых, чьи исследования оказались под угрозой. «Американские университеты стали жертвой политики», — заявил ректор VUB Ян Данкаерт.

Французский институт Пастера тоже принимает американцев. «Каждый день мне пишут исследователи, которые боятся продолжать свою работу в США», — призналась директор института Ясмин Белкаид.

Франция уже разрабатывает на государственном уровне план по привлечению американских ученых, а министр образования Филипп Батист открыто заявил: «Мы готовы принять тех, кто больше не видит будущего в США».

Нидерланды не отстают. Правительство страны запускает фонд для привлечения зарубежных исследователей, учитывая «новую геополитическую реальность». «Мы должны быть на передовой борьбы за научные таланты», — подчеркнул министр образования Эппо Брюинс.

А во Франции университет Экс-Марсель (amU) запустил программу «Безопасное место для науки», выделив финансирование для десятков американских ученых. Уже поданы сотни заявок, в том числе от исследователей NASA и Стэнфорда.

«Мы не хотели этого делать, но происходящее в США — катастрофа», — заявил президент университета Эрик Бертон.

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